Barça : Messi, un fan veut régler son compte à Griezmann

Publié le 19 novembre 2020 à 22:14

Les tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann prennent des proportions inquiétantes au FC Barcelone. Après les attaques du clan Griezmann contre le capitane du Barça, un supporter s’en est pris à l’international français ce jeudi.

Barça : Lionel Messi agacé par les critiques du clan Griezmann

Ces derniers jours, le clan Antoine Griezmann n’a pas été tendre dans ses attaques contre Lionel Messi. Selon Éric Olhats, ancien conseiller de l’attaquant français, la Pulga terrorise le vestiaire du Barça et particulièrement Antoine Griezmann dont il n’apprécie point l’arrivée en Catalogne. Ces accusations ont été validées très peu de temps après par Emmanuel Lopes dans un reportage diffusé sur M6. Selon ce dernier, son neveu peine à s’imposer au Barça à cause des entraînements trop légers qui ne lui permettent pas de progresser. Des entraînements taillés sur mesures pour faire plaisir à Lionel Messi. Réagissant à ces attaques à son retour de la trêve internationale, le sextuple Ballon d’Or a montré un certain agacement et a déclaré qu’il était « fatigué d'être en permanence le problème de tout au club ».

Un supporter s’en prend à Antoine Griezmann

Lionel Messi, c’est la prunelle des yeux du Barça. On n’y touche pas. Le natif de Mâcon s’en est vite rendu compte. Ce jeudi, alors qu’il se rendait à l’entraînement, l’ancien Colchonero était attendu par un supporter qui lui a crié : « Messi, on le respecte ! » Selon les journalistes d'El Chiringuito présents sur les lieux, l'ex-joueur de la Real Sociedad n’a pas répondu au fan et ne s’est pas arrêté. Pour rappel, le joueur de 29 ans a coûté 120 millions d’euros au Barça avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Le salaire net annuel du tricolore est de 18 millions d’euros. Le champion du monde 2018 a marqué 2 buts en 7 matchs de Liga cette saison. Il est donc très loin de justifier son prix.













Par JOËL