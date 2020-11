FC Barcelone : Nouvelle sortie incendiaire de Lionel Messi

Publié le 19 novembre 2020 à 03:00

Lionel Messi a-t-il encore un avenir avec le FC Barcelone. Proche de quitter le club cet été, l’attaquant argentin vient encore d’exprimer son ras-le-bol à propos d’une situation en Catalogne.

Lionel Messi agacé par Antoine Griezmann ?

Le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone est loin de faire les affaires de Lionel Messi. Le manque de complicité affiché par les deux hommes sur le terrain tend à le confirmer. Éric Olhats a encore ajouté de l’huile sur le feu concernant les relations entre les deux hommes. Pour l’ancien conseiller du champion du monde tricolore, l’ancien colchonero peine à s’imposer au Barça à cause de l’Argentin. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir […] C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », indiquait notamment l’ancien représentant de Griezmann à France Football. De retour à Barcelone après la trêve internationale, le sextuple Ballon d’Or a été interpellé sur le sujet. Il n’a pas manqué d’exprimer son exaspération.

L’avenir de Messi au Barça de nouveau menacé ?

« J’en ai marre d’être toujours le problème dans le club », a lâché Lionel Messi à sa descente d’avion. Avec cette sortie, l’Argentin ravive les doutes au sujet de son avenir avec le Barça. L’attaquant de 33 ans était déjà proche de quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato. En fin de contrat, La Pulga avait finalement décidé d’aller au bout de son bail avec les Blaugranas. Mais avec sa dernière sortie, l’Argentin semble ne plus supporter les accusations à son encontre. Un départ de Messi cet hiver n’est donc pas à négliger. Courtisan de longue date de l’Argentin, Manchester City voudrait le signer en janvier. The Sun indique que la formation de Premier League devrait formuler une offre pour le numéro 10 catalan lors du mercato. Reste à savoir si le club espagnol va accepter cette proposition à défaut de voir le meilleur joueur de son histoire partir libre l’été prochain.













Par Ange A.