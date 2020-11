Barça Mercato : Messi, Griezmann prend deux grosses décisions

Publié le 18 novembre 2020 à 09:20

Antoine Griezmann peine à s’imposer au Barça depuis son arrivée, durant l’été 2019. Cette difficulté de l’attaquant français serait largement imputable à sa relation compliquée avec Lionel Messi. L’ancien Colchonero aurait décidé de mettre fin à cette situation.

Antoine Griezmann laisse tomber le masque

Antoine Griezmann est dans le dur au Barça et cette situation serait due à des rapports compliqués avec Lionel Messi. Ce dernier n’aurait jamais voulu de l’arrivée du champion du monde 2018 et refuserait de composer franchement avec lui sur la pelouse. De son côté, l’attaquant français a longtemps démenti cette version des faits. Selon lui, il n’y aurait aucun problème avec l’Argentin. Mais la situation semble avoir évolué ces dernières semaines. Dans une récente interview accordée à France Football, Éric Olhats, l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, a clairement accusé La Pulga de terroriser le vestiaire barcelonais, et particulièrement Antoine Griezmann. Des accusations validées très peu de temps plus tard sur M6 par l’oncle du Français, Emmanuel Lopes, qui accusait l’Argentin d’imposer des entraînements incapables de faire progresser son neveu.

Présent sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda, directeur du journal OK Diario, assure que les sorties de son ancien agent et de son oncle ont pu être approuvées par Antoine Griezmann lui-même, décidé à ne plus se cacher derrière des sourires de convenance. Autrement dit, le natif de Mâcon voudrait désormais que tout le monde sache que ses rapports avec le capitaine de l'écurie catalane sont effectivement très compliqués.

Le Français prêt à quitter le Barça ?

Lionel Messi, c’est la prunelle des yeux du Barça. Si les sorties de son ex-conseiller et de son oncle sont approuvées par Antoine Griezmann, cela suppose que ce dernier aurait pris la décision de quitter le club culé cet hiver ou en fin de saison. En tout cas, selon Eduardo Inda, l’ancien attaquant de la Real Sociedad, qui a longtemps minimisé ses difficultés avec le sextuple Ballon d’Or, aurait désormais décidé de régler cette situation une bonne fois toutes…













Par JOËL