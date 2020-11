LOSC Mercato : Confidence de taille sur l'avenir de Galtier

Publié le 20 novembre 2020 à 06:30

Coach du LOSC, Christophe Galtier a récemment levé un pan de voile sur son avenir. S’il n’a pas indiqué son prochain club, Régis Brouard croit savoir où le technicien voudrait poser ses valises après Lille.

La prochaine destination de Galtier connue ?

Arrivé sur le banc du Lille OSC en 2017, Christophe Galtier est parvenu à remettre le club nordiste sur le devant de la scène nationale. Avec les Dogues, il a notamment terminé vice-champion de France en 2019. Il compte également quelques exploits avec le LOSC. Il a notamment passé une manita au PSG (5-1) et infligé une leçon à l’AC Milan (0-3) à San Siro cette saison en Ligue Europa. Lié à Lille jusqu’en 2022, Christophe Galtier s’est confié sur son avenir dans un entretien à L’Équipe. Le technicien de 54 ans a notamment révélé « avoir un objectif intime, un endroit où [il] aimerai[t] être un jour l’entraîneur ». Si l’entraîneur lillois n’a pas dévoilé ce club, Régis Brouard croit savoir où l’ancien coach des Verts aimerait poursuivre sa carrière.

Anfield, l’objectif ultime de Galtier

Selon l’ancien entraîneur de Clermont et du Red Star, le coach du LOSC rêve d’officier en Premier League. Le technicien lillois se verrait sur le banc de Liverpool d’après Régis Brouard. Le successeur de Marcelo Bielsa a effectué un stage chez les Reds lorsqu’il passait ses diplômes. Il rêverait donc d’y retourner. Mais il devra attendre quelques années avant de le faire. Jürgen Klopp, le coach actuel du club de la Mersey, est sous contrat au moins jusqu’en 2024. Comme Galtier, le technicien allemand a réussi à ramener son club vers les sommets avec plus de succès. Il a notamment permis à Liverpool de remporter la Ligue des champions et la Premier League. Les Reds ont également terminé vice-champions d’Europe en 2018 et finalistes de la Ligue Europa en 2016.













Par Ange A.