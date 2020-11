OM Mercato : Cette vieille piste estivale en remet une couche

Publié le 20 novembre 2020 à 07:00

Ciblé pour prendre la succession de Bouna Sarr à l’ OM, Joakim Maehle avait été empêché de rejoindre Marseille. Le défenseur danois est de nouveau revenu sur ce triste épisode et garde espoir pour la suite.

Joakim Maehle marqué par son transfert raté à l’ OM

Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich a frappé un coup surprenant en recrutant Bouna Sarr cet été. Le club bavarois a déboursé 8 millions d’euros pour signer le latéral de 28 ans. Pour remplacer Sarr, l’ OM a coché le nom de Joakim Maehle. Le club phocéen était proche de recruter le défenseur danois avant que Genk ne fasse volte-face. Resté en Belgique, le latéral danois reste consterné par son transfert avorté à Marseille. « La dernière fois que j’ai pleuré ? La dernière fois que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon déménagement à Marseille ne s’est pas bien passé », a confié le joueur à Goal.

Nouvel appel à Pablo Longoria et Marseille

S’il reste affecté par ce transfert manqué à Marseille, Joakim Maehle a confiance pour la suite. L’international danois (5 sélections/1 but) espère rejoindre l’ OM dans les prochains mois. « A Genk l’année prochaine ? Non, j’espère un peu plus au sud », a lâché le latéral. Un appel de balle qui ne devrait pas laisser le board marseillais indifférent. Surtout que l’Olympique de Marseille ne dispose que d’Hiroki Sakai comme arrière droit de métier. Reste maintenant à savoir si la formation belge se montrera moins gourmande que lors du dernier mercato. Sous contrat avec Genk jusqu’en 2023, la valeur de Maehle est estimée à 10 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.













Par Ange A.