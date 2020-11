OM Mercato : Le gros appel du pied d'une piste estivale

Publié le 17 novembre 2020 à 11:45

L'OM espérait remplacer le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich dans les derniers jours du mercato d'été. Les discussions engagées avec le latéral du KRC Genk, Joakim Maehle, étaient sur le point d'aboutir mais un retournement de situation de dernière minute a fait capoté le transfert. Ce n'est sans doute pas la fin de l'histoire entre le Danois et l'Olympique de Marseille.

OM Mercato : le raté Joakim Maehle

Bouna Sarr est parti à la surprise générale au Bayern Munich durant le mercato estival. André Villas-Boas voulait absolument un remplaçant à son latéral droit et les dirigeants de l'OM avaient trouvé le joueur idéal en Belgique. Joakim Maehle, défenseur danois, était à deux doigts de rejoindre l'Olympique de Marseille en fin de mercato. Mais les dirigeants du KRC Genk ont fait échec à la transaction dans les toutes dernières minutes de la fenêtre des transferts, faisant enrager Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, tout comme le joueur. Ce dernier avait déclaré "ne pas avoir les mots" pour exprimer sa déception à la suite de ce raté. Du côté de Genk, le directeur sportif Dimitri de Condé avait expliqué que les Marseillais avaient déposé "une offre attrayante" mais que le club belge ne s'y retrouverait pas financièrement.

Le Danois frappe à la porte de l'OM

Joakim Maehle n'a pas caché son "incroyable déception" de ne pas avoir signé à l'OM. "Je suis incroyablement déçu de la façon dont les dirigeants ont géré. Il y a eu un intérêt à plusieurs reprises, où ils ont déclaré un non catégorique dès le début. Que ce soit pour Southampton, Valence ou l'Atalanta. J'ai respecté cela. Et ils n'ont rien entendu de moi et je ne me suis jamais plaint, s'était étonné le latéral de 23 ans. J'ai signé sur mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif dix minutes avant la fermeture du mercato, disant qu'il n'y a pas d'accord final parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent." À l'issue du match entre le Danemark et l'Islande, dimanche, Joakim Maehle a lancé un gros appel à l'OM en vue du mercato d'hiver. "Je veux toujours partir de Genk le plus vite possible, a lâché le Danois. Ce n'est pas toujours facile de s'en aller en hiver, mais je pense que je vais y arriver." Pablo Longoria n'a plus qu'à convaincre Genk de se montrer moins gourmand...













Par Matthieu