OM Mercato : Pablo Longoria va-t-il perdre ce crack ?

Publié le 20 novembre 2020 à 10:00

Pablo Longoria gère actuellement plusieurs dossiers chauds à l’ OM. Les chances de succès dans l’un de ces dossiers ne sont pas encore garanties pour le directeur du football de l’Olympique de Marseille.

OM : Jordan Amavi pas pressé de prolonger

Pablo Longoria doit s’activer à régler le cas des joueurs en fin de contrat avec l’ OM. Si le dossier Florian Thauvin est régulièrement cité depuis le début de la saison, il n’est le seul auquel le responsable espagnol doit faire face. Parmi les nombreux dossiers qui attendent le successeur d'Andoni Zubizarreta, figure également le dossier Jordan Amavi. Titulaire au poste de latéral gauche, le natif de Toulon arrive à la fin de son contrat en juin prochain. Pour les dirigeants marseillais, le moment de parler prolongation serait arrivé. Présent sur le plateau de Culture Foot, Simone Rovera annonce que les dirigeants olympiens ont transmis une offre de prolongation au latéral gauche. Le journaliste de Téléfoot La Chaîne indique même que les discussions sont déjà ouvertes entre l’ OM et le clan Amavi. Le joueur serait désireux de prolonger, mais pas à n’importe quel prix. L’ancien d’Aston Villa réfléchirait au projet sportif de l’écurie phocéenne et surtout à la situation d’André Villas-Boas, qui n’a pas encore prolongé son contrat qui expire également en juin.

Les Marseillais menacés pour l’ancien Niçois

Brillant avec l’ OM la saison dernière, Jordan Amavi continue sur sa lancée cette saison. Selon un classement du journal L’Équipe, il est même le meilleur joueur de Ligue 1 à l’issue des 10 premières journées. De quoi rendre André Villas-Boas heureux, mais le club phocéen pourrait payer cher pour les bonnes performances de son latéral gauche. En effet, plusieurs écuries étrangères seraient attirées par le profil de l’ex-joueur de l’OGC Nice. Des clubs espagnols, italiens et deux clubs turcs seraient désireux de le signer. Mais la plus grosse menace pour Pablo Longoria, c’est l’intérêt de Crystal Palace. D’après une information récente du Daily Mail, les Eagles seraient chauds pour signer le latéral gauche de l’ OM en lui faisant une offre alléchante… Entre les intentions du joueur de 26 ans et la concurrence pléthorique pour sa signature, Pablo Longoria devra sortir le grand jeu pour le convaincre de prolonger avec l’Olympique de Marseille.













Par JOËL