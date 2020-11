ASSE Mercato : 3 M€, la belle opération des Verts se confirme

Publié le 20 novembre 2020 à 09:00

Le Stade Brestois accueille l'ASSE, à Francis-Le Blé, ce samedi (17h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Aujourd’hui attaquant de Brest, Franck Honorat est revenu sur son départ de Saint-Étienne. Il se satisfait d’avoir renfloué les caisses du club ligérien.

L’ ASSE peut remercier Franck Honorat

Comme certains indésirables, Franck Honorat a quitté l’AS Saint-Étienne cet été. L’ailier de 24 ans a rejoint le Stade brestois, club avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2025. Ce samedi, l’ancien stéphanois va retrouver son ancienne équipe lors de la 11e journée du championnat. Au moment de retrouver ses ex-partenaires, le néo-attaquant brestois s’est confié sur son transfert. Il est content que les Verts aient pu réaliser une plus-value grâce à lui. « Je venais de L2, l’ ASSE m’a acheté 2 millions d’euros. J’ai joué seulement douze matches et le club a réalisé un bénéfice de 3 millions d’euros. C’est énorme pour un joueur comme moi. En plus, je n’allais pas avoir autant de temps de jeu que l’an dernier. On a donc décidé, d’un commun accord, que je parte. Je ne voulais pas que ma progression soit freinée », a-t-il confié dans les colonnes du Progrès.

Un avertissement à Saint-Étienne

Franck Honorat s’attend vivre une rencontre particulière contre l’ ASSE. « Ce match aura quelque chose en plus puisque je connais quasiment tous les joueurs en face qui vont débuter […] J’attends ce match avec impatience mais en ayant vu la rencontre face à l’OL, je sais que ça sera très compliqué », a poursuivi l’attaquant brestois. Actuel 13e de Ligue 1, Brest reste une victoire surprise en étant le premier à faire tomber le LOSC (3-2) cette saisons. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio disposent de deux points d’avance sur ceux de Claude Puel (15es). S’agissant de Franck Honorat, il compte deux buts et une offrande en neuf matchs de championnat cette saison.













Par Ange A.