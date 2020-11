PSG Mercato : Un ancien de l'OM à Paris en échange de Draxler

Publié le 20 novembre 2020 à 10:30

Alors qu'il se démène pour prolonger ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG travaille également à l'avenir parisien d'Angel Di Maria. Les dirigeants franciliens réfléchissent aussi à remplacer Julian Draxler, qui n'entre plus vraiment dans les plans, et se tournent vers un ancien joueur de l'OM, toujours très apprécié à Marseille.

PSG : Di Maria prolongé, Draxler échangé ?

Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé sont les deux grands enjeux du PSG cet hiver. Les deux prodiges voient leurs contrats prendre fin en juin 2022 et ont fait part de leurx exigences pour signer un nouveau bail. Le Brésilien ne demande aucune augmentation de salaire, au contraire du Français. Mais surtout, les deux joueurs veulent absolument voir le PSG se renforcer pour devenir un mastodonte européen prêt à rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions chaque saison, à l'image d'un Bayern Munich. Pour cela, Leonardo s'efforce de trouver des solutions sur le marché des transferts et le mercato hivernal pourrait être agité, entre la rumeur Sergio Ramos et des pistes intéressantes telles que Christian Eriksen de l'Inter Milan ou Arkadiusz Milik du Napoli. Mais pour faire venir des joueurs, il faudra également dégraisser.

Un ancien de l'OM au PSG dès cet hiver ?

L'avantage de l'effectif parisien, c'est qu'il peut facilement servir de monnaie d'échange. Angel Di Maria et Leandro Paredes ont récemment été impliqués dans des rumeurs d'échanges avec l'Inter Milan. Mais l'Allemand Julian Draxler pourrait également être un argument de poids pour de futurs transactions. Don Ballon révèle ainsi que les Parisiens auraient proposé les services du milieu offensif de 27 ans au FC Séville, avec un objectif en tête, faire venir Lucas Ocampos au PSG. L'ancien joueur de l'OM ne se sent plus à l'aise en Andalousie, dans le club avec lequel il a gagné la Ligue Europa cet été. Lucas Ocampos chercherait une porte de sortie dès cet hiver et son profil de guerrier n'est pas passé inaperçu du côté de Leonardo. S'il est évalué à 60 millions d'euros par le Séville FC, un échange avec Julian Draxler pourrait sensiblement faire baisser le prix de l'ex de l'Olympique de Marseille, toujours très apprécié sur le Vieux Port. Toujours selon la presse espagnole, un transfert au mercato hivernal serait bien engagé.













Par Matthieu