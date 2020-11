ASSE Mercato : Un cadre des Verts va filer à l'anglaise

Publié le 20 novembre 2020 à 16:00

Le mercato hivernal risque d'être animé du côté de l'ASSE. En plein crise de résultats, les Verts doivent se reprendre en championnat au cours du mois de décembre avant de se renforcer à l'occasion de la fenêtre de transferts hivernale. Cependant, l'AS Saint-Etienne pourrait perdre gros durant ce mercato avec le départ proche d'un cadre.

Un cadre de l'ASSE sur le départ

Après l'opération dégraissage de l'été, avec les départs de Loïs Diony et Yann M'Vila notamment, respectivement à Angers SCO et à l'Olympiakos, l'ASSE prépare son mercato hivernal. Les Verts aimeraient bien voir revenir en prêt leur ancien défenseur, William Saliba, actuellement en difficulté à Arsenal. Ils misent également sur un buteur et souhaiteraient voir arriver un ou deux joueurs expérimentés pour encadrer un jeune effectif. Mais pour cela, l'ASSE va encore devoir se séparer de gros salaires au mercato hivernal. Stéphane Ruffier est évidemment le premier ciblé, mais d'autres joueurs au temps de jeu très limité, voire indésirables, vont devoir trouver une porte de sortie. C'est le cas de Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz en particulier. Le second avait une option vers le Qatar, mais le deal ne s'est pas fait.

Le FC Lorient en pole position

Celui que l'ASSE ne pensait en revanche pas voir partir dès cette saison, c'est Romain Hamouma. Capitaine en l'absence de Mathieu Debuchy, le milieu offensif de 33 ans est en négociations avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. Mais un accord semble encore très loin d'être trouvé. Le joueur émarge à seulement 80 000 euros mensuels et aimerait voir sa fidélité récompensé, après huit longues années passées à l'ASSE. Et comme les négociations traînent, Romain Hamouma se penche vers d'autres options et notamment une du côté de la Bretagne. Le FC Lorient est en effet très intéressé par l'expérimenté stéphanois et pourrait lui faire une offre de contrat dès le mois de janvier. Les cartes sont donc entre les mains des dirigeants forézien, mais également de Claude Puel, qui doit décider s'il compte sur son joueur pour la prochaine saison de l'ASSE.













Par Matthieu