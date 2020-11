Stade Rennais Mercato : L'avenir de Niang et Grenier scellé ?

Publié le 20 novembre 2020 à 17:00

Le Stade Rennais a réalisé un mercato actif durant l'été, entre arrivées et départs. Certains deals ne se sont également pas fait, notamment celui de l'attaquant M'Baye Niang à l'ASSE et du milieu Clément Grenier, en gros manque de temps de jeu. Le président Nicolas Holveck a donné des indications sur l'avenir des deux joueurs.

Le mercato du Stade Rennais passé au crible

Le Stade Rennais a pris une nouvelle dimension cette saison. Avec une troisième place l'an passé, qualificative pour la Ligue des champions, le Stade Rennais a dû s'équiper en conséquence afin de traverser une saison marathon. "Nous avons beaucoup acheté, c’est vrai, mais aussi très bien vendu, ce qui, dans le contexte économique actuel, est à signaler", a fait remarquer Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, dans un entretien accordé à Eurosport. Les départs de Mendy et Raphinha ont coïncidé avec les arrivées de Gomis et Doku. "Les joueurs que nous avons fait venir sont jeunes, ils s’inscrivent dans un projet. Nous avons effectué un mercato ambitieux, cohérent, avec la volonté de doubler chaque poste. Car avec les cadences imposées par le calendrier, entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, bientôt la Coupe de France et les matches internationaux...", il fallait se préparer sérieusement, a ajouté Holveck.

Holveck scelle l'avenir de Niang et Grenier ?

Avec cette forte activité durant l'été, le mercato d'hiver s'annonce plus tranquille. "Il faut déjà s’attendre à un mercato hivernal globalement calme. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire et du dossier Mediapro, a analysé le président du Stade Rennais. À l’étranger, les matches se jouent dans des stades vides et l’impact sur les recettes de billetterie est énorme." Des éléments qui pourraient mettre un terme aux rumeurs de transfert de M'Baye Niang et Clément Grenier. Le premier, en instance de départ à l'ASSE à la fin du mercato, est finalement resté à au SRFC et retrouve tout juste le groupe de Julien Stéphan.

Le second, indésirable cet été, a finalement trouvé un peu de temps de jeu ces dernières semaines en raison de la blessure de Camavinga et des suspensions. Clément Grenier est redevenu important dans la rotation du l'entraîneur des Rouge et Noir, comme pourrait l'être M'Baye Niang à l'avenir. "Avec toutes ces considérations, je crois qu’il faut s’attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s’annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matches de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde." Niang et Grenier devraient donc être au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison.













Par Matthieu