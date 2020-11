ASSE Mercato : Nouveau coup, un attaquant ciblé par les Verts

Publié le 23 novembre 2020 à 16:00

L'ASSE est plus que jamais en crise avec sa septième défaite consécutive en Ligue 1, samedi sur la pelouse du Stade Brestois (1-4). Les Verts ont pris quatre buts en 35 minutes et n'ont, par la suite, jamais été capables de réagir. Si la défense peine, du renfort en attaque est aussi attendu durant le mercato hivernal.

L'ASSE recherche activement un attaquant

L'attaque de l'AS Saint-Etienneest en berne. Les Verts n'ont inscrit que 12 buts cette saison, ce qui fait d'eux une des pires attaques de Ligue 1, devant Dijon et Bordeaux. Ils n'ont inscrit que trois buts lors de leurs sept précédentes rencontres, toutes conclues par une défaite. Ainsi, les dirigeants de l'ASSE planche sur le mercato hivernal avec beaucoup d'intensité. Un renfort offensif est primordial et les recruteurs se focalisent sur un profil expérimenté. C'est pourquoi les Verts se sont penchés sur Islam Slimani, attaquant de 32 ans actuellement en manque de temps de jeu en Angleterre, du côté de Leicester City. Mais l'Algérien est cher, trop cher pour l'ASSE, qui ne peut se permettre de prendre en charge son salaire, notamment dans le cadre d'un prêt. Avec ses finances dans le rouges, le club ne peut non plus sortir un gros chèque sur le marché des transferts.

Islam Slimani trop cher, un joueur de Ligue 1 dans le viseur

Sans tarder, les dirigeants stéphanois se sont lancés sur d'autres pistes. Et, selon le site jeunesfooteux, l'ASSE aurait jeté son dévolu sur l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Préville. Le joueur de 29 ans est en fin de contrat en juin prochain du côté de l'équipe de Jean-Louis Gasset et ne serait pas très chaud pour une prolongation, malgré les propositions de son club. Apprécié par l'AS Saint-Etienne pour sa polyvalence, Nicolas de Préville regarde donc ailleurs et plusieurs club, dont Sainté, lui font de l'oeil. Il faudra batailler avec le FC Nantes, qui s'est aussi positionné et qui est devenu, par la force des choses, un véritable concurrent à l'ASSE en Ligue 1. Cependant, l'OM pourrait bien changer la donne. Les Marseillais se rapprocheraient également de l'attaquant en anticipant un éventuel échec du transfert du buteur du Stade de Reims, Boulaye Dia.













Par Matthieu