OM Mercato : Ce remplaçant sauvé par André Villas-Boas

Publié le 20 novembre 2020 à 22:00

Annoncé sur le départ pour dégraisser un effectif pléthorique à l’ OM, Valère Germain ne devrait pas quitter le club cet hiver. Ce revirement, l’attaquant de l’Olympique de Marseille le doit à André Villas-Boas.

OM : Valère Germain sollicité en Ligue 1

Valère Germain était annoncé sur le départ de l’ OM durant le mercato estival. Un intérêt du FC Nantes avait même été évoqué. L’affaire n’a pas été conclue en raison du gros salaire de l’attaquant de l’ OM. Cet hiver, le dossier devrait être relancé. Selon les informations de Téléfoot ce vendredi, plusieurs clubs de Ligue 1 souhaiteraient signer l’ex-buteur de l’OGC Nice lors du mercato hivernal. Les responsables marseillais ne devraient pas s’opposer à un départ du joueur de 30 ans, loin d’être un élément clé du système mis en place par André Villas-Boas. De plus, en signant le départ de Valère Germain, les dirigeants phocéens se débarrasseraient d’un gros salaire d’environ 300 000 euros par mois.

Pas de départ de l’attaquant marseillais en janvier

Mais Valère Germain ne devrait pas vraiment bouger cet hiver. Malgré ses statistiques très peu flatteuses (7 matchs et 1 but en Ligue 1 cette saison), André Villas-Boas aurait décidé de le conserver. Selon le média, l’entraîneur de l’ OM compte sur le natif de Marseille pour la rotation jusqu'à la fin de la saison. Le technicien portugais n’entendrait pas se priver de cette solution alors que Dario Benedetto est en panne de réussite depuis le début de la saison et qu’il n’a aucun joueur capable de compenser sa mauvaise forme. De plus, les courtisans de l’ex-Niçois pourraient encore se désister au dernier moment en raison de son gros salaire. Ainsi, une fois de plus, l’attaquant olympien a de fortes chances d’échapper à la politique de dégraissage pour arriver au bout de son contrat, en juin prochain. Ensuite, il partira libre de l’ OM.













Par JOËL