OL : Denayer prévient les concurrents de Lyon pour le podium

Publié le 23 novembre 2020 à 20:45

L'OL est monté sur le podium après sa victoire à l’extérieur sur Angers SCO, dimanche (1-0). Savourant la remontée au classement, Jason Denayer a envoyé un message aux concurrents des Lyonnais pour les places qualificatives pour la Ligue des champions.

OL : Jason Denayer ne veut plus quitter le podium

Privé de Ligue des champions cette saison, l'OL a pour objectif de retrouver la coupe d’Europe dès la saison prochaine. Pour cela, le club rhodanien doit tout faire pour finir sur le podium de la Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2020-2021. À l’issue de la 11e journée, l’Olympique Lyonnais a fait un grand pas vers son but. « Monter sur le podium, c'est toujours bien. C’est significatif de se retrouver sur le podium. Cela montre que l’on est sur la bonne voie », a déclaré Jason Denayer, après leur succès à Angers.

Désormais 3e de Ligue 1, à 2 points du LOSC (2e) et à 4 points du PSG (1er), l'OL a à coeur de conforter ou d’améliorer sa position. En d’autres termes, les Gones ne veulent plus quitter le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022. « On s’est envoyé un message avant tout à nous-même. On a les capacités individuelles et collectives de faire de belles choses », a souligné le défenseur central belge, tout en se réjouissant de la solidarité collective : « Je trouve que nous, la charnière centrale, sommes bien aidés par toute l'équipe qui défend plus ».

Une seule défaite pour Lyon en 11 matchs

Rappelons que l'OL compte 5 victoires, 5 matchs nuls et une défaite en championnat, ce début de saison. Seul Lille OSC et l'Olympique de Marseille ont aussi une seule défaite. En plus des 20 points glanés sur 33 possibles, Lyon a une différence de buts positive de + 8, soit 18 buts marqués pour 10 concédés. L'équipe de Rudi Garcia affrontera le Stade de Reims (17e), le dimanche 29 novembre au Groupama Stadium (13h), lors de la 12e journée de Ligue 1.













Par ALEXIS