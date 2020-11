ASSE Mercato : Deux grosses opérations lancées pour l'hiver

Publié le 24 novembre 2020 à 07:00

En difficulté en championnat, l’ ASSE compte s’offrir quelques renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Saint-Étienne voudrait accueillir un nouveau défenseur et un attaquant en janvier.

ASSE Transfert : Une nouvelle affaire en vue avec Leicester ?

Le début de saison prometteur de l’ ASSE semble désormais lointain. L’AS Saint-Étienne avait notamment enchaîné trois victoires lors de ses trois premières sorties en championnat. Depuis deux mois, l’équipe entraînée par Claude Puel n’y est plus. Les Verts restent sur une triste série de huit matchs sans victoire, dont sept défaites d’affilée. À la peine, Saint-Étienne compte désormais sur le mercato hivernal pour se renforcer. Le club du Forez voudrait notamment s’attacher les services d’Islam Slimani. Selon les informations de But, la direction stéphanoise aurait entamé les discussions pour recruter l’attaquant algérien. En fin de contrat, le joueur de 32 ans n’a disputé qu’un match (19 minutes) cette saison. Les Verts voudraient donc le relancer dans un championnat où il s’est illustré avec 9 buts et 8 passes décisives la saison dernière.

Un renfort défensif attendu à Sainté

Outre son attaque, l’AS Saint-Étienne veut également renforcer sa défense. Celle-ci est à la peine depuis le départ de Wesley Fofana à Leicester où il s’est imposé comme un titulaire. L’ ASSE a concédé 19 buts en 11 rencontres de Ligue 1. Claude Puel espère résoudre ces problèmes défensifs en signant William Saliba. Le défenseur de 19 ans est un indésirable du côté de l’Emirates Stadium. Raison pour laquelle les Verts espèrent encore un prêt de Saliba cet hiver comme la saison dernière. Selon la même source, le retour du défenseur d’Arsenal à Saint-Étienne, son club formateur, est « en bonne voie ».













