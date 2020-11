RC Lens - FC Nantes : Franck Haise a déjà affiné son plan

Publié le 23 novembre 2020 à 14:45

Le RC Lens recevra le FC Nantes mercredi (19h), en match en retard de la 8e journée de Ligue 1. Franck Haise est déterminé à faire un résultat et il croit savoir comment y parvenir.

RC Lens : Franck Haise décidé à battre le FC Nantes

La semaine ne sera pas de tout repos pour le RC Lens. Après leur victoire à Dijon (0-1), dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1, les Lensois seront sur leur pelouse mercredi pour le match en retard de la 8e journée contre le FC Nantes. À quelques jours de ce choc, Franck Haise s’est présenté devant les journalistes. L’entraîneur lensois a d’abord commenté le bilan de sa formation depuis le début de la saison. « Notre bilan comptable (17 points en 9 matches), je le trouve bon, notamment pour un promu. C’est presque une moyenne de deux points par match. Il reste beaucoup à prendre, mais pour un promu, ces points-là il vaut mieux les avoir », a déclaré le coach des Sang et Or. Mais Franck Haise est loin de se contenter de ce bilan. Pour le stratège du RC Lens, il faudra « essayer de confirmer ce résultat contre Nantes mercredi ».

Quelle composition lensoise face aux Nantais ?

Le RC Lens a joué à Dijon dimanche (11e journée de Ligue 1), recevra le FC Nantes mercredi (19h, 8e journée en retard), puis le SCO Angers dimanche (15h, 12e journée). Face à ce rythme infernal, Franck Haise ne croit pas être en mesure d’aligner le même onze de départ. « L'équation change. J'ai 25 joueurs de champ, ils ne joueront pas tous, mais on ne fera pas des performances sur les sept prochains matches à 11 », a expliqué le tacticien des Sang et Or, qui croit que c’est « le moment de donner de la place à tout le monde, même si beaucoup ont déjà trouvé la leur ».













Par JOËL