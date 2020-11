Vente OM : Boudjellal lâche une grosse info sur le dossier !

Publié le 24 novembre 2020 à 17:25

Le dossier Vente OM prend de l'ampleur ces derniers jours. La revalorisation du capitale de l'Olympique de Marseille révélée la semaine dernière a attisé la curiosité des supporters du club, et la prochaine sortie du livre de Mourad Boudjellal, impliqué dans le projet de rachat l'été dernier, va faire grand bruit. En avant-première, l'ancien président du RC Toulon a annoncé la couleur.

Dossier Vente OM : Boudjellal dit tout !

La semaine dernière, le Football Club de Marseille, après avoir épluché des documents officiels, révélait qu'en octobre, décision avait été prise d'injecter 132 millions d'euros dans le capital de l'OM, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire. Il n'en fallait pas plus pour réveiller le dossier Vente OM, en sommeil depuis quelques semaines après les informations concernant la volonté de l'Arabie Saoudite, via un fonds d'investissement, de racheter le club. Mais l'ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, impliqué lui aussi l'été dernier dans les discussions de rachat en duo avec l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi, n'a pas dit son dernier mot, loin de là. La semaine dernière, sur le plateau des Grandes Gueules de RMC, il avait joué la carte du suspense. "Mourad Boudjellal, chef d'entreprise, en attendant ce qu'il fera dans le futur... J'espère qu'on le saura bientôt", avait lancé le présentateur à l'adresse de son chroniqueur, qui avait répondu, énigmatique : "Je vais donner quelques infos, mais hors antenne..."

Un livre révélation de Mourad Boudjellal

S'il a joué la carte du suspense, c'est parce que Mourad Boudjellal sort le 3 décembre un livre révélation intitulé : "J'en savais trop...". En sous-titres : "Coulisses du rugby, rêves de l'OM, je vous dis tout..." Dans un communiqué annonçant la sortie de son ouvrage, l'ancien président du RC Toulon précise : "Enfin libre après quatorze ans à la tête du RCT, j'en ai fini avec le rugby et sa très haute bourgeoisie. Je vous dévoile toutes les coulisses de mon aventure, moi le saltimbanque atypique qui ne prend rien au sérieux : comment j'ai joué avec le salary cap en montant un système de primes aux résultats, mes convocations en commissions de discipline aux faux airs de « Groland », mon envie de m'emparer de la Ligue nationale…" Puis, il fait cette annonce haute de sens : "À 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions..." Quand on sait donc que les rêves de Mourad Boudjellal sont d'acquérir l'Olympique de Marseille, on sent bien que le dossier Vente OM va évoluer dans les semaines à venir. Et la sortie du livre est désormais très attendue.













Par Matthieu