FC Nantes : Christian Gourcuff annonce de bonnes nouvelles

Publié le 24 novembre 2020 à 23:35

Le FC Nantes se déplacera à Lens mercredi (19h) en match en retard de la 8e journée de Ligue 1. L’entraîneur nantais Christian Gourcuff annonce deux retours majeurs pour ce choc.

FC Nantes : Nicolas Pallois et Imran Louza de retour contre le RC Lens

La semaine est chargée pour le FC Nantes. Après avoir reçu le FC Metz (1-1) dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1, les Canaris n’ont pas droit à une semaine de repos avant de jouer à nouveau. Les Nantais se déplaceront sur la pelouse du RC Lens mercredi (19h) pour le match en retard de la 8e journée de Ligue 1. Le rythme est certes infernal, mais Christian Gourcuff peut déjà compter sur le retour du défenseur central Nicolas Pallois et du milieu offensif Imran Louza. Ils reviennent de blessure et de suspension. C’est le coach des Canaris qui a lui-même annoncé ces deux retours pour le déplacement sur la pelouse des Sang et Or. « La bonne nouvelle, qui était espérée, c'est le retour de Pallois N, celui de Louza Imran aussi qui a purgé son match de suspension », a déclaré le technicien de 65 ans sur le site officiel du FC Nantes. Et ce n’est pas tout.

FCN : Simon Moses attendu pour le déplacement à Marseille

Le FC Nantes se déplacera encore trois jours plus tard pour affronter l’OM à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Christian Gourcuff annonce le retour d'un joueur majeur de son effectif. Élément clé du système offensif des Nantais, Simon Moses, est absent ces derniers temps pour cause de blessure. Mais l’attaquant du FCN pourrait être présent pour le déplacement à l’Orange Vélodrome. « Pour Simon Moses, on est optimiste pour samedi à Marseille », a indiqué le coach nantais. Avec le retour de ces joueurs majeurs, le FC Nantes devrait se relancer, comme espéré, avant d'entrer dans la seconde partie de la saison.













Par JOËL