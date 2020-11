OM : Nouvelle inquiétante chez les supporters après Porto

Publié le 26 novembre 2020 à 23:30

L’ OM a été battu par le FC Porto (0-2) mercredi soir en Ligue des champions. Une défaite synonyme d’élimination prématurée et honteuse de l’Olympique de Marseille qui aurait laissé un sentiment très inquiétant chez les supporters.

L'échec de l' OM en Ligue des champions passe mal

Le grand retour de l’ OM en Ligue des champions après sept ans d’absence n’a tenu aucune de ses promesses. Tombé dans un groupe jugé abordable, avec l’Olympiakos, Manchester City et le FC Porto, l’Olympique de Marseille a perdu ses 4 premiers matchs de la phase de poules. Mercredi soir, c’était le match à ne pas perdre pour espérer se qualifier au deuxième tour de la compétition. Mais malgré un effectif au grand complet et les grandes déclarations d’avant-match, les Marseillais ont offert le spectacle d’une équipe sans détermination, dépassée par les enjeux et incapable de marquer le moindre but. Résultat des courses, l’ OM est dernier du groupe C, avec 0 but marqué et 9 buts encaissés. La formation phocéenne est éliminée de la compétition deux journées avant la fin du premier tour. Pire, le club phocéen est désormais détenteur d’un triste record en Ligue des champions nouvelle version, avec 13 défaites de suite, reléguant ainsi en deuxième position Anderlecht avec ses 12 revers consécutifs.

Des supporters désormais résignés

Le retour de l’ OM en Ligue des champions avait redonné de la fierté aux supporters. Mais au fil de la compétition, les fans sont passés par tous les états. Avec l’élimination prématurée et honteuse, les supporters auraient désormais atteint le fond de l’abîme avec la résignation. « Je suis venu à reculons au Stade Vélodrome, car j’espérais une réaction des joueurs sans trop y croire. Et dès les premières minutes, j’ai compris de suite. Je pense que les supporters marseillais sont comme ça », a expliqué Éric Di Meco sur RMC Sport avant de préciser : « A un moment donné on peut être dans l’énervement, l’agacement, dans le reproche et puis d’autres fois on peut être résigné. »













Par JOËL