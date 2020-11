ASSE Mercato : Arsenal, du nouveau dans le dossier Saliba

Publié le 25 novembre 2020 à 14:30

L'ASSE peut garder espoir si l’on en croit les informations de Canal+ sur le dossier William Saliba. Ce dernier, en manque de temps de jeu à Arsenal, est sollicité par son club formateur sous la forme d’un prêt. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’AS Saint-Étienne, à l’approche du mercato hivernal.

ASSE : Saliba prêt à baisser son salaire pour revenir

L'ASSE cherche un défenseur central pour se renforcer, en attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver, le 2 janvier 2021. Parmi les pistes de Claude Puel, il y a celle menant vers William Saliba. Le manager général du club ligérien a sollicité le prêt du jeune arrière axial auprès d’Arsenal. Dans l’attente de la réponse des Gunners, la chaîne cryptée annonce une nouvelle qui devrait réjouir l’AS Saint-Étienne. Selon le média, le joueur de 19 ans est disposé à faire un sacrifice financier, afin de se donner les moyens de revenir chez les Verts. Son objectif étant de retrouver du temps de jeu en Ligue 1. La source évoque une possible baisse de son salaire jusqu’à 100 000 euros mensuels pour faciliter la tâche à l'ASSE. Les finances des Stéphanois sont durement éprouvées par la crise de coronavirus. Dès lors, ils n’ont pas les moyens de recruter de top-joueurs ou garantir un salaire colossal à un nouveau joueur.

William Saliba en difficulté à Arsenal

William Saliba avait été transféré à Arsenal le 25 juillet 2019, mais il avait été prêté aux Verts, dès l’officialisation de son transfert. Le natif de Bondy avait ainsi passé une deuxième saison en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne, avant de rejoindre Londres en juillet 2020. Ne rentrant pas dans les plans du manager londonien Mikel Arteta, l’ex-pépite de Sainté n’a pas encore joué un seul match en Premier League après 9 journées. Elle a fait 4 apparitions avec l'équipe réserve (U23) des Gunners. L'ASSE a pourtant besoin des services de William Saliba pour collecter ses brèches défensives. En 11 matchs de Ligue 1, les Verts ont encaissé 19 buts et sont 16es au classement avec 10 points. Et ce n'est pas tout ! Ils sont sur une série de sept défaites en championnat.













Par ALEXIS