OL : Garcia clash Houssem Aouar et soutient Anthony Lopes

Publié le 27 novembre 2020 à 16:30

Ce vendredi, Rudi Garcia était présent en conférence de presse d’avant-match entre l’ OL et le Stade de Reims, programmé dimanche (13h) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Le technicien français s’est prononcé sur les deux plus grosses polémiques du moment à l’Olympique Lyonnais, à savoir la sanction de Houssem Aouar et la sortie énergique d’Anthony Lopes sur l’attaquant angevin Romain Thomas.

OL : Rudi Garcia approuve la sanction de Houssem Aouar

Houssem Aouar n’a pas été aligné lors de la victoire de l’ OL à Angers (1-0, dimanche dernier, 11e journée de Ligue 1). Mécontent d’être resté sur le banc des remplaçants, le milieu de terrain a ensuite refusé de participer à la séance de décrassage sur la pelouse du SCO Angers avant le retour à Lyon. Informé du comportement du joueur de 22 ans, Juninho a décidé de le sanctionner en intimant l’ordre à Rudi Garcia de se passer de ses services lors de la réception des Rémois, dimanche prochain. Interrogé sur l’affaire, le coach de l’ OL a d’abord confirmé la sanction en déclarant qu’ « Aouar n'est pas disponible ». Pour Rudi Garcia, c’était « logique de prendre des sanctions ». L’ancien tacticien marseillais a même révélé qu’il avait lui-même proposé des sanctions contre Houssem Aouar. « L'institution a pris la décision de l'exclure du groupe pour dimanche. Je respecte cette décision », a conclu le natif de Nemours.

Le coach applaudit le geste d’Anthony Lopes

Lors du même match, Anthony Lopes a été le principal artisan de la victoire de l’ OL, avec sept arrêts décisifs. Mais une action du gardien lyonnais a suscité une grosse polémique. Sur un ballon dans les airs, le dernier rempart portugais en sorti genou en avant dans le dos de l’attaquant angevin Romain Thomas. Une sortie musclée qui aurait pu coûter un penalty à l’ OL et un carton rouge à Anthony Lopes, mais l’arbitre et la VAR n’ont pas pris cette décision. D’où une grosse polémique sur l’intervention du portier lyonnais. Rudi Garcia a défendu son gardien. « Depuis l’école de foot on leur apprend à sauter le genou en l’air », a fait savoir le stratège rhodanien dans des propos rapportés par RMC Sport avant d’estimer qu’ « il n’y a pas de débat à faire là-dessus… »













Par JOËL