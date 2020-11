OL Mercato : Une recrue justifie déjà bien son transfert.

Publié le 28 novembre 2020 à 01:00

Invaincu lors de ses 8 derniers matchs, l’ OL est monté sur le podium de Ligue 1. Et une recrue décisive depuis son arrivée est un acteur majeur de cette remontée des Lyonnais. Il s’agit de Tino Kadewere qui est devenue le nouveau chouchou de Rudi Garcia.

OL : Tino Kadewere satisfait Rudi Garcia

Débarqué à l’ OL l’été dernier, Tino Kadewere n’a pas mis du temps pour s’imposer au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Il a saisi sa chance dès que le coach lui a accordé sa confiance. Lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans a marqué 4 buts (un doublé contre l'ASSE) et a délivré une passe décisive. Il est en n’en point douter l’homme le plus en forme de l’Olympique Lyonnais en ce moment. C’est donc logiquement que Tino Kadewere est désormais le préféré du coach des Gones, comparativement à Moussa Dembélé qui n’a pas inscrit un seul but cette saison en 11 apparitions.

D’ailleurs, Rudi Garcia ne tarit pas d’éloges sur le buteur zimbabwéen. « Depuis qu’il est disponible avec nous, il nous apporte tout ce qu’on pensait qu’il pouvait nous apporter », s’est-t-il réjoui, avant d’apprécier le profil du joueur de 24 ans. « Il a le sens du but, du liant avec le reste de l’équipe. Il offre de la profondeur. Il est complet dans sa panoplie. Il est capable de travail, il récupère des ballons », a fait remarquer le technicien de l’ OL.

Kadewere sur sa lancée du Havre AC ?

Tino Kadewere a été recruté au Havre AC en Ligue 2 lors du mercato hivernal, en janvier 2020. Il avait cependant été laissé à la disposition du club normand par Lyon, sous forme de prêt, jusqu’à la fin de la saison. C’est finalement à l’été 2020 qu’il a rejoint les Gones. Son transfert a coûté 12 M€ (sans les bonus) à Jean-Michel Aulas. Mais avant la trêve hivernale, le N°11 de l’ OL justifie déjà le montant investi pour son transfert. Pour rappel, Tino Kadewere avait été le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, avec 20 buts et 4 passes décisives en 24 matchs.













