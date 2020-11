ASSE Mercato : Claude Puel lâche sa réponse à Mathieu Debuchy

Publié le 28 novembre 2020 à 07:00

Dans une récente sortie, Mathieu Debuchy invitait ses dirigeants à recruter lors du mercato. À la veille de la réception du LOSC, Claude Puel a été interpellé sur la question.

La réponse sèche de Claude Puel au sujet du mercato

Interrogé par Téléfoot, Mathieu Debuchy urgeait sa direction à renforcer l’équipe lors du prochain mercato. Avec la mauvaise passe de l’AS Saint-Étienne, le latéral estime que des renforts feraient du bien au club ligérien. Celui-ci reste sur huit matchs sans victoire en championnat, dont une série de sept défaites consécutives. Avant d’affronter le LOSC ce dimanche, Claude Puel a été invité à se prononcer sur le prochain mercato de l’ASSE. Le coach stéphanois a préféré botter en touche. Le technicien castrais préfère se concentrer sur les rendez-vous qui attendent les Verts. « Parler de mercato maintenant n’est pas approprié, il reste plusieurs matches avant la trêve », a déclaré l’entraîneur de Saint-Étienne selon les propos rapportés par Le Progrès.

Le maintien, nouvel objectif de Puel ?

Outre le sujet du mercato, Claude Puel s’est exprimé sur le défi actuel des Verts. Vu la situation du club, le technicien est obligé de revoir ses ambitions à la baisse. « On est dans une situation où on lutte avec plusieurs équipes pour sortir la tête de l’eau. Oui, on est à la lutte pour le maintien comme de nombreuses équipes. On ne va pas dire qu’on est dans une situation pour jouer l’Europe », a assuré le technicien. Le coach de l’ASSE espère tirer les leçons de cette douloureuse épreuve. « Quand on sort d’une telle situation, on en sort beaucoup plus fort. C’est un passage, quand il est passé, qui peut être très formateur. Mais bien sûr quand on est dedans c’est difficile », a-t-il souligné. Également présent en conférence de presse, Mathieu Debuchy a réaffirmé son soutien à son entraîneur. « Claude Puel est le patron de l’effectif, on est tous ensemble dans le même bateau. On essaie de communiquer ensemble dans cette période difficile pour avancer », a lâché le capitaine des Verts. Avant d’affronter Lille (2e), Saint-Étienne ne pointe qu’à la 16e place de Ligue 1.













Par Ange A.