ASSE : Le coup de gueule de Debuchy qui réclame des renforts

Publié le 26 novembre 2020 à 15:40

Avant d'affronter le LOSC ce dimanche (21h) pour la 12e journée de Ligue 1, le latéral de l'ASSE, Mathieu Debuchy a poussé un gros coup de gueule pour motiver ses troupes, mais également pour réclamer du renfort dès le mercato hivernal afin de tirer les Verts de leur très mauvaise passe.

À l'ASSE, "une situation préoccupante"

Mathieu Debuchy vient de faire son retour à la compétition du côté de l'ASSE, en entrant en jeu lors de la lourde défaite des Verts face au Stade Brestois (1-4). Le latéral droit s'inquiète, dans une interview donnée à Téléfoot, de la galère dans laquelle l'AS Saint-Etienne est plongée. "Il ne faut pas lâcher. On a à coeur d’enrayer cette spirale négative. On aura un gros match dimanche face au LOSC, il faudra être présent. Il y a eu un enchainement de défaites malgré une bonne prestation dans le derby, mais ça n'est pas assez pour prétendre à bien figurer dans ce championnat. À nous de se réveiller, se secouer pour prendre des points avant cette trêve hivernale. On s’est dit les choses après le match et cette semaine, à nous d’être concentrés pour faire bouger le groupe, prendre des points parce que la situation est préoccupante pour le club." En effet, avec 10 points en 11 matches, l'ASSE pointe à la 16e place de Ligue 1, à deux unités du FC Lorient, barragiste.

Mathieu Debuchy réclame du renfort, et vite !

Mais l'ASSE ne s'en sortira pas sans se renforcer au mercato hivernal. L'effectif est trop jeune et manque d'expérience. "À l'heure actuelle, il y a des joueurs qui découvrent la Ligue 1 et qui ne sont pas encore prêts. À nous, les cadres, de faire bouger les choses. Il ne faut pas attendre mars-avril pour se réveiller", a prévenu Mathieu Debuchy. Il en appelle à sa direction pour pallier ce manque : "On a peut-être besoin de deux ou trois joueurs pour compléter l'effectif, en défense comme en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions." Et en défense, le Stéphanois a sa petite idée : "Ce sera forcément un plus si on arrive à faire revenir William Saliba cet hiver. On connait ses qualités, il a été très impressionnant à l'ASSE. Il sera le bienvenue et il a l'avantage de connaître la maison." L'ancien de l'AS Saint-Etienne est en manque de temps de jeu à Arsenal et travaille à un prêt au mercato d'hiver. Enfin, Mathieu Debuchy reconnait que l'été a fait mal à la défense des Verts. "Wesley Fofana et William Saliba sont deux défenseurs qui nous faisaient un bien incroyable. C'est sûr que cela a été des pertes", a conclu le latéral. Il faudra néanmoins que les Stéphanois relèvent la tête avant l'hiver, sous peine d'accumuler un retard impossible à combler.













Par Matthieu