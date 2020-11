OL : Grosse promesse de Rudi Garcia contre le Stade de Reims

Publié le 28 novembre 2020 à 09:30

Invaincu en 8 matchs consécutifs, l’ OL reçoit le Stade de Reims dimanche (13h). Rudi Garcia et son équipe sont désormais sur le podium et ont bien l'intention d'y rester à la fin de cette 12ème journée de Ligue 1. C’est le message envoyé par le coach Rhodanien à son adversaire rémois.

L' OL promet de « tout faire pour battre » le Stade de Reims

Absent de toutes les compétitions européennes cette saison, l' OL met toutes ses forces dans la bataille en Ligue 1 dans l'espoir de corriger l'anomalie de la saison dernière. L’objectif de Rudi Garcia et ses joueurs est de finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022. Et les Gones sont sur la bonne voie, car 3es du championnat avant d’affronter le Stade de Reims. Pour éviter de retomber dans ses travers de la saison dernière, l’OL doit « garder les pieds sur terre et rester humble » selon son entraîneur. « On est passé en cinq matchs d’une équipe qui ne valait pas grand-chose à une équipe qui devrait finir première », a rappelé Rudi Garcia à ses joueurs. Il a ensuite envoyé un signal fort au Stade de Reims. « On a vu que c’était très difficile de gagner à Angers. Et ce sera très difficile de battre Reims et pourtant, c’est ce qu’on voudra faire et on fera tout pour le faire », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Lyon dans une bonne dynamique, les rémois en difficulté

Notons que l’OL avait battu Angers SCO (1-0) pour se hisser sur le podium. Les Lyonnais sont sur une série de 4 victoires et 4 matchs nuls. Ils ont engrangé 16 précieux points sur 24 possibles. Désormais, ils n’ont plus que 2 points de moins que le LOSC (2e) et 4 points de retard sur le PSG (leader). Contrairement à l'équipe de Rudi Garcia qui est dans une bonne dynamique, le SDR est dans la zone dangereuse, à la 17e place, avec 9 petits points. Rappelons que les Rémois ont disputé les préliminaires de la Ligue Europa cette saison, mais ont été éliminés prématurément au 3e tour de qualification.













Par ALEXIS