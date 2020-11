Stade rennais : Areola se confie sur son transfert raté

Publié le 29 novembre 2020 à 01:30

De retour au PSG après son prêt au Real Madrid, Alphonse Areola était annoncé au Stade rennais. Mais le portier de 27 ans a finalement rejoint Fulham, promu en Premier League cette saison.

Stade rennais Transfert : Les dessous du raté Areola

Le Stade rennais a pendant quelques semaines chercher un remplaçant à Edouard Mendy. Le portier sénégalais a été recruté par Chelsea cet été. Suite à son départ, le SRFC a notamment prospecté en Ligue 1 pour lui trouver un successeur. Au final, le choix du club breton s’est porté sur Alfred Gomis. Cet autre gardien sénégalais n’aurait pas posé ses valises à Rennes si le club avait réussi à convaincre Alphonse Areola. Le portier parisien était sur les tablettes de Rennes au moment où Mendy s’apprêtait à quitter le club. Mais le champion du monde a de nouveau pris la route de l’étranger en signant à Fulham, où il est prêté. Au micro de Canal+, le gardien de but s’est livré sur son départ avorté en Bretagne. Il assure ne pas avoir été fixé sur les réelles intentions des Rouge et Noir.

Un avenir toujours incertain pour Areola ?

« Il y a eu des discussions, mais cela n’a pas été clair […] C’est certain qu’en venant de Madrid et du PSG, j’ai eu des opportunités du même calibre, mais moi j’avais besoin que ce soit clair dès le début, que l’on me dise "tu joues c’est toi dans les buts" », a indiqué Alphonse Areola. Aujourd’hui à Fulham, le Parisien n’abandonne pas son rêve de devenir numéro 1 du Paris Saint-Germain. « Je suis parti, je reviens, je repars, c’est pour pouvoir mieux m’exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini, je suis là », a assuré le portier sous contrat jusqu’en 2024. Cette saison, il a déjà disputé 8 matchs de Premier League pour 15 buts encaissés. Un bilan peu reluisant pour un prétendant au poste de titulaire à Paris.













Par Ange A.