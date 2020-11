PSG : 21 dangers du Paris SG face aux Girondins de Bordeaux

Publié le 28 novembre 2020 à 13:10

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui reçoit ce soir les Girondins de Bordeaux, a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel ne figure pas Keylor Navas.

Paris SG : Navas et Kurzawa ménagés, avec Mbappé et Neymar

L’entraîneur allemand du PSG a décidé de se passer de son gardien Keylor Navas et du latéral gauche Layvin Kurzawa. Ces deux joueurs sont ménagés en prévision du déplacement capital à Old Trafford, en Ligue des Champions, mercredi. Kylian Mbappé et Neymar figurent bien dans son groupe pour affronter les Girondins de Bordeaux. Les deux attaquants, qui reviennent de blessure, étaient pourtant sortis épuisés lors de la rencontre face à Leipzig en C1. Ils seront bel et bien de la partie ce soir pour la 12e journée de Ligue 1. Quant à lui, le buteur argentin Mauro Icardi fait son grand retour dans le groupe. Il n'a plus joué avec le PSG depuis le 2 octobre dernier et un succès 6-1 face à Angers SCO.

En cas de victoire ce soir, les Parisiens prendraient 5 points d'avance sur leur dauphin avant le match du LOSC à Saint-Étienne, demain. Un tout autre résultat pourrait voir l'équipe de Christophe Galtier égaler, voire dépasser celle de Thomas Tuchel au classement à l'issue de cette 12e journée.

Le groupe du PSG pour affronter les Girondins de Bordeaux

Gardiens : Letellier, Randriamamy, Rico / Défenseurs : Bakker, Dagba, Florenzi , Kimpembe, Pembélé / Milieux : Verratti, Danilo, Gueye, Rafinha, Herrera, Paredes, Di Maria, Sarabia, Ruiz / Attaquants : Icardi, Kean, Mbappé, Neymar.













Par Clément