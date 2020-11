OL - Stade de Reims : Les compos de Rudi Garcia et David Guion !

Publié le 29 novembre 2020 à 12:17

Dès 13 heures, l'OL et le Stade de Reims s'affronteront au Groupama Stadium. Les Lyonnais peuvent recoller à 2 points du PSG, les Rémois veulent s'écarter de la zone rouge.

L'OL avec Cornet et Toko Ekambi

Suspendus la semaine passée à Angers (1-0), Maxwel Cornet et Karl Toko Ekambi font leur réapparition dans le XI de départ. Melvin Bard et Rayan Cherki font les frais de ces retours et démarreront la rencontre sur le banc. Notons aussi que l'Italien Mattia De Sciglio va finalement s'asseoir sur le banc, bien que "sa bonne semaine d'entraînement" ait un temps remis la titularisation de Léo Dubois en question. En cas de victoire, les Lyonnais monteront sur le podium, à 2 points du leader parisien.

La compo lyonnaise : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Thiago Mendes, Bruno Guimarães, Paquetá - Toko-Ekambi, Memphis (cap.), Kadewere.

Remplaçants : Pollersbeck, De Sciglio, Diomandé, Benlamri, Bard, Caqueret, Jean Lucas, Cherki, Dembélé.

El Bilal Touré plutôt que Kaj Sierhuis pour le Stade de Reims

Si Boulaye Dia est titulaire indiscutable, son compère d'attaque peine à se dessiner clairement. En balance avec Kaj Sierhuis, c'est le jeune El Bilal Touré (19 ans), qui a été choisi par David Guion pour démarrer la rencontre. Un succès rémois permettrait au club champenois de s'offrir un vrai bol d'air et de marquer ses distances avec la zone de relégation.

La compo rémoise : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan - Doumbia, Cassama, Munetsi, Cafaro - Dia, Touré.

Remplaçants : Diouf, De Smet, Doucouré, Maresic, Mbuku, Drammeh, Kutesa, Zeneli, Ekitike, Sierhuis.

Un maillot lyonnais en hommage à Diego Maradona

L'Olympique Lyonnais arborera une tunique sur laquelle figure un hommage à la légende du football décédée, Diego Maradona. Au-dessus de l'écusson, figure le numéro 10 du Pibe de Oro, accompagné de son si célèbre nom.













Par Clément