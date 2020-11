Barça : Antoine Griezmann se met Ronald Koeman dans sa poche

Publié le 30 novembre 2020 à 03:00

Le FC Barcelone s’est imposé (4-0) contre Osasuna au Camp Nou. Antoine Griezmann s’est encore montré décisif avec les Blaugranas. Chose qui a fait réagir Ronald Koeman.

Antoine Griezmann répond sur le terrain après l’épisode Messi

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne fait pas les affaires de Lionel Messi. Ces dernières semaines, des personnes se réclamant de l’entourage du joueur ont envenimé les relations avec l’Argentin. Après avoir remis les points sur les i, l’ancien Colchonero s’est de nouveau montré décisif avec le Barça. Dimanche, le champion du monde s’est encore illustré lors de la réception d’Osasuna au Camp Nou (4-0) avec un but et une passe décisive. Ronald Koeman s’est réjoui de l’état de forme actuel de son poulain. « Je ne crois pas qu’il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c’est vrai qu’il n’a pas toujours eu cette efficacité […] Il se sent plus libéré, plus à l’aise sur le terrain, c’est positif », a lâché le technicien néerlandais.

De l’histoire ancienne au Barça ?

Les supporters du FC Barcelone espèrent que les tensions entre Messi et Griezmann se soient calmées. La survie du club en dépend. S’ils affichent un visage conquérant en Ligue des champions, les Blaugranas sont en difficulté en championnat. Suite à son succès contre Osasuna, le Barça remonte à la 7e place du championnat et compte 10 points de retard sur la Real Sociedad, leader de la Liga. De retour dans les grâces de La Pulga et de son entraîneur, le numéro 7 barcelonais a enfin lancé sa saison. Il compte désormais 4 buts cette saison.













Par Ange A.