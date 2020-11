PSG : Hécatombe à Manchester United, c'est la chance de Paris

Publié le 30 novembre 2020 à 11:25

Le PSG affronte Manchester United à Old Trafford mercredi (21h) dans une rencontre décisive pour l'avenir des Parisiens en Ligue des champions. Une défaite et les espoirs d'une qualification en huitièmes de finale pourraient s'envoler définitivement, mais les Mancuniens font face à une pluie de blessures et d'incertitudes.

L'infirmerie du PSG se vide

Si la situation sportive est tendue au PSG, entre un avenir incertain en Ligue des champions et une série de deux matches sans victoire en Ligue 1, contre l'AS Monaco (2-3) et les Girondins de Bordeaux (2-2), Thomas Tuchel peut se réjouir de voir l'infirmerie parisienne se vider petit à petit. Ménagés contre les Bordelais, Marquinhos et Keylor Navas devraient faire leur retour. "Si Marquinhos et Navas seront à 100% mercredi ? C'est quoi 100% ? Aujourd'hui, je vais dire oui. On doit absolument avoir les deux", a déclaré l'entraîneur allemand du PSG. Mauro Icardi ne devrait pas débuter la rencontre, car il est encore en phase de reprise, tandis que Julian Draxler et Juan Bernat manquent toujours à l'appel.

Hécatombe à Manchester United

Côté Manchester United, les choses sont plus compliquées pour l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le gardien David De Gea est sorti à la pause lors de la victoire contre Southampton dimanche (3-2), touché au genou. "Avec un comeback comme celui-ci, la douleur au genou est plus supportable. Excellent travail. Je reviens bientôt. Allez mon équipe", a partagé l'Espagnol sur Instagram. "C’est un coup juste au-dessus du genou, a précisé son entraîneur. Nous allons donc lui faire une IRM lundi. Espérons qu’il puisse être prêt pour mercredi, mais je ne peux rien promettre maintenant. Dean Henderson a fait une entrée sereine, avec quelques demi-arrêts à réaliser et un jeu au pied sûr." Il devrait être titulaire mercredi. "Anthony Martial a dû rester à l’hôtel, a ajouté Ole Gunnar Solskjaer, il est tombé malade pendant la nuit. J’espère que Paul Pogba et Scott McTominay pourront commencer à s’entraîner avec nous lundi. Pour Luke Shaw, qui est toujours indisponible, nous ne sommes pas sûrs à 100%. Jesse Lingard reprend. Phil Jones est absent. Alex Telles a eu un problème vers la fin, mais j’espère que ce ne sera pas trop grave." Une pluie d'incertitudes pour des joueurs très importants qui pourrait faire les affaires du PSG.













Par Matthieu