RC Lens : Haise répond à Moulin après la défaite face au SCO

Avant et après le match du RC Lens contre Angers SCO, Stéphane Moulin avait été élogieux envers le club promu en Ligue 1. Après la défaite de son équipe, Franck Haise a répondu à l’entraîneur des Angevins.

RC Lens : Franck Haise encense Moulin et Angers SCO

Le RC Lens s’est incliné devant Angers SCO (1-3) à Bollaert, malgré tout le bien que Stéphane Moulin avait dit de l’équipe revenue dans l’élite l’été dernier. Il avait déclaré que le Racing Club est « un faux promu », vu l’investissement des dirigeants, lors du mercato estival, mais aussi le jeu produit par les Lensois. « Nous, on n’a pas pu investir autant […]. Mais c’est normal [pour le RCL, ndlr], c’est une place forte du foot français qui est revenue là où elle doit être », a souligné le coach du SCO. Aussi courtois que Stéphane Moulin, Franck Haise a rendu les civilités à son homologue du Sporting Club de l’Ouest. « Stéphane est un entraîneur qui est depuis longtemps dans le club et il a des résultats. Ses compliments sont donc sympas », a-t-il répondu. « Angers SCO n’est pas une découverte. Lorsqu’on voit leurs deux derniers matchs, on savait que c’était un gros client », a déclaré le patron du staff technique du RC Lens. Pour justifier la défaite des Sang et Or, il avait glissé : « On s’est inclinée face à un adversaire plus solide ».

Stéphane Moulin, la palme de longévité au SCO

Parlant de leurs matchs précédents, les Scoïste avant étrillés le Nîmes Olympique (5-1) dans le Gard, s’était incliné (1-0) devant l’OL. Mais lors de la défaite contre Lyon, ils avaient posé de sérieux problèmes à l’équipe de Rudi Garcia qui s’en était remis à ses individualités pour se tirer d’affaire. Après 12 journées de championnat, Angers SCO est 8e avec 19 points, soit à 4 points du podium. Quant à Stéphane Moulin, il est l'entraîneur le plus longtemps en poste dans un même club en Ligue 1. Il dirige les Noir et Blanc depuis 2011.













Par ALEXIS