LOSC : Excellente nouvelle pour les caisses des Dogues

Publié le 01 décembre 2020 à 15:10

La crise économique touche la quasi-totalité des clubs, mais le LOSC peut envisager des lendemains moins inquiétants. Lille OSC est déjà assuré de recevoir bientôt plusieurs millions d’euros.

Entrée d’argent dans les caisses du LOSC

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC s’est qualifié pour la Ligue Europa. Une compétition où Lille OSC réalise un bon parcours, avec 2 victoires et 2 nuls. Selon les informations de Sportune, les Dogues sont déjà assurés de percevoir plusieurs millions d’euros pour cette performance en Ligue Europa. « A ce stade, avec deux victoires et deux nuls, les Nordistes cumulent 5,225 millions d’euros de primes et de part au coefficient, qui se justifient ainsi : un bonus commun à toutes les équipes de 2,92 millions d’euros, 570 000 euros la victoire en phase groupe et 190 000 euros, le match nul », explique en effet le média spécialisé dans l’économie du sport, avant de préciser : « Avec deux victoires et deux nuls, cela fait 4,44 millions pour le LOSC, plus 785 730 euros, de la part au coefficient européen, sur les dix dernières saisons. »

Même l’OGC Nice, autre représentant français en Ligue Europa cette saison, recevra pas poins de 4 millions d’euros en dépit de son parcours beaucoup moins brillant que celui du LOSC. « Suivant la même logique, l’OGC Nice, avec une seule victoire et une 40e place au classement de l’indice UEFA additionne 4,204 millions d’euros », indique le média.

Quel chèque pour Lille OSC à la fin de la phase de poules ?

En raison de sa très bonne dynamique, le club nordiste ne devrait pas se contenter de ces 5,225 millions d’euros. Premier du groupe H, Lille OSC devra faire tout son possible pour finir à cette place à l’issue de la phase de poules. En effet, en finissant premiers, les Dogues recevront un demi-million d’euros de plus. Et ce n’est pas tout. Une qualification en seizièmes de finale rapportera un autre demi-million d’euros au LOSC. En définitive, les Dogues devraient encaisser un chèque de plus de 6 millions d’euros après la phase de poules.













Par JOËL