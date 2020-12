Stade Rennais : Les compositions probables face à Krasnodar

Publié le 02 décembre 2020 à 10:35

Le Stade Rennais affronte Krasnodar, ce mercredi soir en Russie (18h55), avec à la clé une place pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Pour cette avant-dernière journée de Ligue des champions les Rouge et Noir veulent remporter leur premier succès dans la compétition et se rassurer.

Un match décisif pour le Stade Rennais

Une victoire à Krasnodar et le Stade Rennais ferait... d'une pierre trois coups. Les Rouge et Noir s'offriraient d'abord un premier succès historique en Ligue des champions. Ils se qualifieraient pour les seizièmes de finale de Ligue Europa en février. Et se rassureraient après une série compliquée tant en Ligue 1 qu'en Europe. "Ce match peut être décisif, sauf en cas de nul qui laisserait tout en jeu pour la dernière journée, a analysé Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC. Ensuite, on y va avec une grande détermination. Ce sera aussi un match devant 10 000 personnes, ils ont l'avantage d'avoir du monde, ça va nous permettre de rejouer dans une ambiance, source de motivation supplémentaire. Je suis convaincu que les joueurs seront dans une détermination totale, avec un investissement à 200 %. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je suis convaincu qu'ils seront investis d'une mission."

Sans Guirassy, ni Camavinga ?

Une mission qu'il faudra remplir sans Serhou Guirassy, touché à la cheville et absent plusieurs semaines. Adrien Hunou devrait être titularisé à la pointe de l'attaque rennais dans un habituel 4-3-3, à moins que Stéphan ne choisisse la surprise M'Baye Niang pour débuter la rencontre. "À l'aller (1-1), ils avaient quelques absents, notamment dans le domaine offensif, ce sera différent. Il faudra vraiment bien défendre, car c'est une équipe qui a la faculté de se créer des occasions, mais il faudra aussi être pertinent dans l'utilisation du ballon, et certainement aussi bien jouer nos transitions offensives, car je pense qu'en en aura à négocier. Et surtout, être redoutable d'efficacité. À l'aller, on avait eu beaucoup d'occasions pour l'emporter, mais on n'avait pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait changé les choses", a précisé l'entraîneur du Stade Rennais.

Face à l'absence de Nayef Aguerd, Gerzino Nyamsi jouera son deuxième match de Ligue des champions, tandis qu'un doute subsiste à gauche entre Adrien Truffert et Faitout Maouassa. Enfin, L'Equipe dévoile une petite surprise. Selon le quotidien sportif, le Stade Rennais débutera à Krasnodar sans Eduardo Camavinga. Ouest-France n'est pas de cet avis. Alfred Gomis, qui a quitté l'entraînement prématurément mardi, devrait pouvoir tenir sa place.

Les compositions probables du Stade Rennais

La composition probable du Stade Rennais selon L'Equipe : Gomis - Truffert, Nyamsi, Da Silva, Traoré - Léa-Siliki, Nzonzi, Bourigeaud - Del Castillo, Hunou, Doku.

La composition probable du Stade Rennais selon Ouest-France : Gomis - Truffert (ou Maouassa), Nyamsi, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Gboho (ou Léa-Siliki), Hunou, Doku.

La composition probable du Stade Rennais selon foot-sur7 : Gomis - Truffert, Nyamsi, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Léa-Siliki, Niang, Doku.













Par Matthieu