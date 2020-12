ASSE : Ça bouge, des bouleversements en interne chez les Verts

Publié le 02 décembre 2020 à 12:35

Il n'y a pas que dans l'effectif de Claude Puel que l'ASSE prépare du changement dans les semaines à venir. En interne, les choses bougent également et l'AS Saint-Etienne est sur le point d'effectuer une restructuration au sein du staff technique. Un adjoint de l'entraîneur devrait changer de rôle.

ASSE : du changement dans le staff de Claude Puel

L'ASSE tente de sortir de sa mauvaise passe sportive en Ligue 1. Dimanche, les Verts ont accroché le LOSC (1-1) à Geoffroy-Guichard, mettant fin à une série de sept défaites consécutives. En attendant le mercato hivernal, les hommes de Claude Puel doivent se remettre à gagner, dès dimanche (15h) en Bourgogne, face au Dijon FCO. Mais avant l'arrivée de nouveaux joueurs, notamment William Saliba ainsi qu'un attaquant, l'ASSE procède à une restructuration en interne. Laurent Huard, troisième adjoint de Claude Puel, devrait quitter le staff de l'équipe première pour devenir responsable technique du centre de formation, selon les informations de Goal qui précise que Huard "épaulera le directeur Philippe Guillemet".

Laurent Huard retrouve ses premières amours

Laurent Huard est arrivé à l'ASSE à l'été 2019 au sein du staff de Ghislain Printant avant d'être maintenu sous Claude Puel. En retrouvant la formation, le Breton sera en terrain connu. Il a connu les équipes de jeunes du Stade Rennais (2003-2015), où il a gagné la Coupe Gambardella en 2008 avec la génération Yann M'Vila. Puis il a continué son parcours au PSG (2015-2019) où il a remporter le championnat U17 en 2017. Avant sa carrière d'entraîneur, il a joué plus de 300 matches chez les professionnels, avec notamment des passages au Stade Rennais, à l'ASSE et à Sedan. Razik Nedder, jusqu'alors présenté comme le responsable technique du centre de formation, restera à la tête de l'équipe réserve. Ces changements interviennent alors que Claude Puel souhaite axé le club autour de la formation des jeunes et de leur implication en équipe première, ce qui lui vaut louages en cas de victoire et critiques lors des défaites. En plaçant Laurent Huard au centre de formation, le coach des Verts s'offrent un relai privilégié avec les jeunes Stéphanois.













Par Matthieu