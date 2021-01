OM Mercato : Ça se complique pour la succession de Sanson

Publié le 31 janvier 2021 à 07:30

L’Olympique de Marseille est toujours à la quête d’un nouveau milieu de terrain. L’ OM peine à compenser le départ de Morgan Sanson transféré à Aston Villa.

Après Louza, l’ OM refroidi sur deux pistes

Morgan Sanson parti à Aston Villa, l’Olympique de Marseille se cherche un nouveau milieu de terrain. À quelques heures de la clôture du marché des transferts, l’ OM semble encore loin de pouvoir signer un renfort dans ce secteur. Un temps annoncé à Marseille, Imran Louza est parti pour finir la saison avec le FC Nantes. Raymond Domenech ne compte pas lâcher un autre milieu de terrain après le départ de Mehdi Abeid à Al Nasr. Déboutée dans le dossier Louza, la direction de Marseille dispose d’autres pistes en France. Le milieu angevin Angelo Fulgini et le Toulousain Amine Adli sont ciblés par le club phocéen. Mais aucun d’eux ne devrait poser ses valises au Vieux-Port.

Longoria rembarré pour Fulgini et Adli

Dans une sortie sur Twitter, Saïd Chabane a fermé la porte à un transfert d’Angelo Fulgini vers l’ OM. « Il ne partira pas », a répondu le président du SCO Angers à un tweet d’un groupe de supporters du club de l’Anjou. Avec 4 buts et 2 passes décisives, le milieu de 24 ans est un élément essentiel du dispositif de Stéphane Moulin. Outre le milieu angevin, Pablo Longoria s’est aussi vu débouter pour Amine Adli. Coach du Toulouse FC, Patrice Garande a fermé la porte à un départ de son protégé cet hiver. « J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires […] C’est un garçon qui aime le club et qui a envie de monter avec nous […] Il a très envie que la fin de l’aventure se concrétise par une montée. Il sera temps ensuite de passer à son avenir », a déclaré le coach du Téfécé au sortir d’une victoire contre Clermont (3-2).













Par Ange A.