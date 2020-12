OL Mercato : Le départ d’un attaquant dans les tuyaux ?

Publié le 03 décembre 2020 à 02:00

Comme lors du dernier mercato, l’Olympique lyonnais pourrait enregistrer quelques départs cet hiver. L’ OL pourrait notamment perdre Moussa Dembélé, courtisé par un club londonien.

OL Transfert : Un départ de Moussa Dembélé déjà programmé ?

Actuel 3e de Ligue 1, l’Olympique lyonnais est l’une des équipes en forme du championnat. Lyon reste notamment sur trois victoires de rang en Ligue 1. Si tout roule pour l’ OL, ce n’est pas le cas pour Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est dans le dur en ce début de saison. Il n’a ouvert son compteur but que le week-end dernier lors du succès de Lyon contre Reims (3-0). Il semble désormais relégué dans la hiérarchie au poste d’avant-centre par Tino Kadewere. L’ancien havrais arrivé cet été en est déjà à 4 réalisations et une passe décisive en championnat. Dans le dur, Dembélé pourrait se relancer ailleurs cet hiver. Euro Football Rumours assure que le club rhodanien serait disposé à lâcher son attaquant au prochain mercato. Ceci pour permettre au joueur de gagner en temps de jeu et en confiance.

Direction la Premier League pour Dembélé ?

Selon le portail britannique, Moussa Dembélé pourrait poser ses valises chez un vieux courtisan en janvier. L’ancien international Espoirs tricolore pourrait rebondir à West Ham d’après cette source. Celle-ci révèle toutefois que l’ OL ne compte pas vendre son numéro 9. Lyon ne souhaiterait qu’un prêt pour Dembélé. Une formule qui conviendrait également aux Hammers selon le média. Le club londonien ne voudrait pas casser sa tirelire en hiver alors que ses finances sont affectées par la Covid-19.













Par Ange A.