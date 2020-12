Stade Rennais Mercato : 50 M€ proposés pour Eduardo Camavinga

Publié le 03 décembre 2020 à 15:20

Éliminé de toutes compétitions européennes après sa défaite face à Krasnodar (0-1), mercredi, le Stade Rennais doit vite se concentrer sur la Ligue 1. Mais son maître à jouer, Eduardo Camavinga, n'a plus l'influence qu'il avait au début de saison sur le jeu des Rouge et Noir. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à susciter l'intérêt.

Eduardo Camavinga prépare son avenir

Eduardo Camavinga n'est plus le même joueur depuis près de deux mois et sa sélection en équipe de France début octobre. Le milieu de terrain du Stade Rennais semble fatigué d'avoir porté son équipe vers les hautes sphères européennes et d'en avoir découvert les joutes. Blessé plusieurs semaines entre fin octobre et mi-novembre, le jeune joueur, qui vient d'avoir 18 ans, peine à revenir au niveau et est peut-être un peu perturbé par l'extra-sportif. En effet, Eduardo Camavinga et le Stade Rennais discutent à une prolongation de contrat. "On échange, on avance, quels que soient ses interlocuteurs, avec qui nous étions en contact encore la semaine dernière, a révélé le président du SRFC, Nicolas Holveck, dans un entretien à Ouest-France. C’est Eduardo Camavinga qui est le maître du jeu et de son avenir." Rennes cherche à blinder son joueur avec un nouveau contrat prolongeant son bail qui court jusqu'en juin 2022.

Le Stade Rennais va recevoir une offre importante

Eduardo Camavinga se prépare pour un futur radieux, sous d'autres feux encore plus éblouissants. Pour cela, le milieu de terrain a récemment quitté l'écurie Sissoko qui le représentait jusqu'alors, pour se mettre sous la houlette familiale. Un temps seulement ? Plusieurs méga-agents, dont Pini Zahavi, aimerait accueillir le joueur en leur sein. Eduardo Camavinga semble être dans une importante phase de réflexion face à l'intérêt de grands clubs européens tels que le Real Madrid ou Liverpool. Mais c'est Manchester United qui se fait le plus pressant pour le jeune international. Selon le Daily Star, les Red Devils s'apprêtent à soumettre une offre de 50 millions d'euros au joueur. Une très belle somme pour le Stade Rennais, mais qui pourrait être insuffisante si Camavinga revient au premier plan et crève l'écran en seconde partie de saison. Sans Coupe d'Europe, cela pourrait être plus facile en Ligue 1 pour le SRFC. Quoi qu'il en soit, Manchester United est le plus agressif dans ce dossier mercato important.













Par Matthieu