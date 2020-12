OM : Vente, le club contre-attaque face à Mourad Boudjellal

Publié le 03 décembre 2020 à 17:20

Les propos de Mourad Boudjellal sur le dossier Vente OM ne sont pas passés inaperçus et l'Olympique de Marseille a tenu à y réagir par un communiqué. Le club rappelle qu'il a déjà assigné en justice l'ancien entraîneur du RC Toulon l'été dernier et "dénonce l'imposture" qu'il représenterait.

Mourad Boudjellal à fond sur le rachat de l'OM

Mourad Boudjellal n'a pas gardé sa langue dans sa poche au sujet du potentiel rachat de l'OM. Après ses révélations mercredi, l'ancien président du RCT en a rajouté une couche sur RMC. "Président de l’OM ? C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe parce que j’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable. J’ai besoin de quelqu’un parce que McCourt a des prétentions financières sur l’OM qui sont légitimes et assez importantes. Ajroudi ? Vous savez que je suis quelqu’un de fidèle donc je fonctionne plutôt comme ça. Après, si demain Mohamed Ajroudi me dit qu’il lâche le projet parce que c’est avancé, il y a des discussions, il y a même une offre qui a été faite, ce n’est pas le seul. Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous."

L'OM réagit au quart de tour et dézingue Boudjellal

Quelques heures seulement après ces propos, l'OM a tenu à réagir par l'intermédiaire de France Inter. "L’OM nous a fait savoir que le club ne ferait aucun commentaire, mais on nous a rappelé que l'OM avait déjà assigné Mourad Boudjellal en justice pour "une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l'ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club" et d'ajouter que "cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle"", a relaté la radio. Pour rappel, dans un communiqué au cours de l'été, le club avait émis la volonté de faire taire les rumeurs sur la vente : "L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation." Une chose est sûre, le dossier Vente OM est très animé en ce moment.













Par Matthieu