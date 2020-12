LOSC : Galtier compte régler ses comptes avec un attaquant

Publié le 04 décembre 2020 à 08:00

Le LOSC a validé son ticket pour le prochain tour de la Ligue Europa en s’imposant (2-1) contre le Sparta Prague. Christophe Galtier l’a néanmoins mauvaise après un de ses poulains.

Christophe Galtier froissé par un de ses joueurs contre Prague ?

Le Lille OSC a confirmé son bon début de saison en dominant le Sparta Prague (2-1) jeudi en Ligue Europa. Un succès qui scelle la qualification du LOSC pour le prochain tour de la C3. Christophe Galtier a effectué un coaching gagnant contre les Tchèques. Alors que Lille était mené, le coach des Dogues a fait entrer Burak Yilmaz (auteur d’un doublé) à la place de Yusuf Yazici. Ce dernier n’a guère apprécié de sortir et a montré son agacement au moment de quitter la pelouse. Sauf que le comportement de l’attaquant turc ne passe pas auprès de son entraîneur. Le coach du Lille OSC l’a fait savoir après la rencontre.

Une sanction en vue pour Yusuf Yazici ?

« La motivation est une chose, l’agacement en est une autre. On règlera ça tranquillement, entre nous. Il faut accepter de sortir, quelles que soient les raisons. Et quand il est sorti, celui qui est entré à sa place [Burak Yilmaz, ndlr] a marqué deux buts », a déclaré Christophe Galtier au micro de Téléfoot. Reste à savoir si le coach du LOSC va se contenter de recadrer son attaquant turc. Comme Lille, il est en pleine forme en ce début de saison. Il flambe notamment en Ligue Europa. L’attaquant lillois est le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. En Ligue 1, il compte 3 buts et une passe décisive.













Par Ange A.