OM : Les compositions probables pour le match face à Nîmes

Publié le 04 décembre 2020 à 11:30

L'OM veut confirmer sa bonne semaine en la concluant par une troisième victoire à Nîmes, après celle obtenues contre l'Olympiakos et le FC Nantes. Potentiellement leader en cas de victoires dans ses deux matches en retard, l'Olympique de Marseille veut poursuivre sa bonne dynamique mais doit aussi penser à gérer son effectif.

Du changement à l'OM face à Nîmes ?

Après la victoire contre l'Olympiakos (2-1) en Ligue des champions, l'OM "a fait de la récupération. C'est un soulagement cette victoire. Au moins, on met fin à cette série et on peut commencer à rêver de faire mieux pour le futur", a confié André-Villas Boas en conférence de presse jeudi. Pour le déplacement sur la pelouse de Nîmes, pour la 13e journée de Ligue 1 vendredi (21h), le coach portugais devrait faire tourner : "On a beaucoup de joueurs fatigués, ce n'est pas impossible qu'il y ait de la rotation dans l'équipe." Il aurait d'ailleurs aimé jouer samedi. "Pour le match contre City, on a eu quatre jours. Je pense que l'on pouvait jouer le samedi, a estimé AVB. On aura beaucoup de temps pour récupérer pour City." Et tenter d'y prendre un point ou plus, pour finir l'aventure en Ligue des champions sur une bonne note.

La première place en ligne de mire ?

Face au Nîmes Olympique, 16e, l'OM veut continuer sa série avec une troisième victoire de la semaine et confirmer son récent et plaisant succès contre le FC Nantes (3-1). "Le public n'est pas là. Ils sortent d'une lourde défaite contre Angers (1-5) à la maison. Ils ont des absents. Je veux en profiter mais il va falloir être très bon, a averti André Villas-Boas. Je veux profiter de ce week-end avec les confrontations directes mais ce match va être dur, avec beaucoup d'impact." L'objectif est de gagner match après match et de retrouver la confiance dans le jeu. Pas question de parler de la place de leader. "On ne peut pas encore croire au titre, a tempéré AVB. On n'a pas la responsabilité d'être premier. On doit continuer à gagner. On est à côté des équipes du haut de tableau. Il faut continuer à être régulier. On verra où on est au moment du sprint final." De son côté, Nîmes peut se relancer face à l'OM. "Je retiens la solidité défensive à Reims et l’animation offensive de la deuxième période intéressante à Monaco. Si on arrive à faire un mix des deux, on arrivera à faire un bon match", a déclaré le coach gardois, Jérôme Arpinon.

Les compositions probables de Nîmes - OM

L'équipe probable de l'OM selon L'Equipe : Mandanda - Amavi, Caleta-Car, A. Gonzalez, Nagatomo - Sanson, Gueye, Cuisance - Payet, Benedetto, Germain.

L'équipe probable de Nîmes selon L'Equipe : Reynet - Paquiez, Miguel, Landre, Burner - Eliasson, Ahlinvi, Cubas, Ferhat - Koné, Ripart.













Par Matthieu