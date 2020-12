ASSE : La poisse continue pour les Verts avant d'aller à Dijon

Publié le 04 décembre 2020 à 18:30

L'ASSE voit dans le déplacement à Dijon l'opportunité parfaite pour se relancer en Ligue 1 et enfin renouer avec une victoire qui fuit les Verts depuis fin septembre. Dimanche (15h), lors de la 13e journée de Ligue 1, les hommes de Claude Puel devront absolument l'emporter, mais vont encore devoir se passer de plusieurs joueurs.

Un tournant pour l'ASSE

C'est un match tournant pour l'ASSE. Après sept défaites consécutives, les Verts ont stoppé l'hémorragie face au LOSC (1-1). Le match contre la lanterne rouge, le Dijon FCO, qui se présente à eux dimanche semble être la parfaite occasion d'enfin repartir de l'avant. Mais attention, l'AS Saint-Etienne avait déjà fait une bonne performance à l'OL (1-2) avant de sombrer une semaine plus tard au Stade Brestois (1-4). "Il ne faut pas répéter l'erreur de Brest. Il faut continuer sur la lancée de Lille, c'est ce que l'on va faire", a assuré Mahdi Camara. "La confiance se construit, il faut aller la chercher. On ne peut pas descendre d'un certain niveau. Il faut être acteur des l'entame comme à Lyon ou face à Lille", a appuyé son entraîneur Claude Puel.

Il faudra néanmoins gérer la fatigue qui pointe alors que l'hiver approche, ainsi que les baisses de régime entrevues contre le LOSC. "Il peut y avoir des causes différentes et notamment par rapport à une maitrise technique qu’on avait en première mi-temps et qu’on a perdu en seconde, a fait remarquer Claude Puel. L’adversaire accélère, a fait rentrer des joueurs internationaux achetés très cher, ils avaient un potentiel assez extraordinaire. Nous avons de bons joueurs qui deviendront peut-être de très bons joueurs mis qui ont encore pas mal de caps à passer. La différence entre les deux effectifs est notoire." Ce ne sera pas la même chose face à Dijon pour l'ASSE.

Retsos et Silva toujours indiponibles

L'ASSE a néanmoins appris une mauvaise nouvelle cette semaine : le retour retardé de son défenseur grec, Panagiotis Retsos. "Retsos et Silva sont toujours indisponibles. Nous avons une pensée pour Yvann Maçon (opéré des ligaments croisés d’un genou) dont la rééducation se passe bien", a déclaré Claude Puel en conférence de presse. De son côté, Miguel Trauco a parlé de "cinq finales" à jouer avant la trêve pour l'ASSE. Des propos approuvés par son entraîneur : "Il a raison de parler en ces termes. Il peut y avoir un objectif entre nous. Si c’est le cas, on ne vous le dira pas." Madhi Camara, lui, est déterminé : "On a besoin de points, peu importe l'adversaire. Le succès est obligatoire. Il faut y aller pour prendre les trois points comme lors de tous les matchs."













Par Matthieu