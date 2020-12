RC Lens : Le RCL au grand complet contre le Stade rennais

Publié le 04 décembre 2020 à 23:56

Franck Haise, coach du RC Lens, a rendu officielle la liste de 20 joueurs convoqués pour affronter le Stade Rennais samedi (17h), lors de la 13e journée de Ligue 1. L'équipe lensoise est presque au grand complet.

RC Lens : Haise a presque tous ses joueurs disponibles

Le RC Lens se déplace au Roazhon Park pour affronter le Stade rennais avec une équipe de 20 joueurs. Passé la période des nombreux cas positifs à la covid-19, le coach du Racing Club a battu le rappel de sa troupe. À part Cheick Traoré, opéré suite à une rupture du tendon d’Achille depuis début août et Charles Boli qui est en phase de reprise, France Haise a tous ses joueurs disponibles. Après sa défaite contre Angers SCO (1-3) à Bollaert, dimanche dernier, le RC Lens a à coeur de renouer avec la victoire face au SRFC (7e). Le club promu en Ligue 1 a chuté à la 9e place (avec 18 points) suite à sa défaite contre le SCO, mais a un match en retard. Cette rencontre avec l'OM a d'ailleurs été fixée au 3 janvier 2021, ce vendredi. Les Sang et Or pourraient se faire doubler en cas de défaite à Rennes, car ils sont sous la menace de quatre clubs : le Stade Brestois (18 points aussi), l’OGC Nice (17 points), le FC Metz (16 points) et Bordeaux (16 points).

Séance vidéo en débrief pour les Lensois

Pour mettre chacun de ses joueurs devant ses erreurs et pouvoir les corriger, l’entraîneur du RC Lens procède à des débriefings sous la forme de séance de visionnage vidéo. « On a fait une vidéo sur Angers et c’est assez parlant. Je suis là pour leur expliquer, mais les images ne mentent pas. Ça permet d’être très clair et de ne pas se cacher derrière quelque chose. Il faut le corriger… », a expliqué Franck Haise.

Le groupe du RC Lens contre le Stade rennais : Leca, Farinez – Sylla, Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Haïdara, Gradit – Fofana, Kakuta, Cahuzac, Mauricio, Doucouré – Sotoca, Ganago, Banza, Jean, Kalimuendo. Les joueurs non convoqués sont : Desprez, Z. Diallo, Radovanovic, Bayala, P. Da Costa, Oudjani et Boura.













Par ALEXIS