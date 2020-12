PSG Mercato : 25 M€, accord en vue avec un indésirable ?

Publié le 05 décembre 2020 à 06:00

Le Paris Saint-Germain ne compte pas attendre le mercato pour se débarrasser d’un indésirable. Le PSG devrait annoncer la rupture du contrat d’un des plus gros flops de son histoire incessamment.

Bientôt la fin pour un indésirable au PSG ?

Le Paris Saint-Germain pourrait libérer un joueur dans les prochaines heures. Selon les informations du Parisien, le PSG entend libérer Jesé Rodriguez de son contrat. Le journal francilien assure que le club de la capitale pourrait trouver un accord pour une rupture de contrat à l’amiable. Recruté en 2016, l’ailier espagnol ne devrait donc pas aller au terme de son contrat avec Paris. Son bail actuel expire en juin 2021. Une échéance qui semble désormais hypothétique pour le joueur. Celui-ci aurait d’ailleurs reçu la permission de son club pour rentrer en Espagne pour gérer des problèmes personnels. En libérant Jesé, le club de la capitale se débarrassera d’un des gros salaires de son effectif.

Enfin un départ définitif pour Jesé Rodriguez

Les émoluments mensuels de l’ancien madrilène au PSG sont estimés à 420 000 euros. Ce qui constitue une énorme perte pour le Paris Saint-Germain, surtout que Jesé Rodriguez est depuis de longues saisons un indésirable. Depuis janvier 2017, l’Espagnol a automatiquement été prêté par Paris. Passé par l’Espagne (Las Palmas, Real Bétis) et l’Angleterre (Stoke City), le joueur de 27 ans était prêté au Sporting Lisbonne la saison dernière. Comme lors de ses aventures espagnole et anglaise, il n’a pas convaincu durant sa pige portugaise (1 but en 17 matchs). Depuis son arrivée dans la capitale, le Canarien n’a disputé que 18 matchs pour un but. Un bilan peu reluisant pour un joueur recruté à 25 millions d’euros. Sa dernière rencontre sous la tunique parisienne remonte au 16 octobre lors de la victoire contre le Nîmes Olympique. Il s’agissait (sans doute) de sa dernière apparition sous le maillot parisien.













Par Ange A.