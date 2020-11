PSG Mercato : Jesé Rodriguez bientôt viré après une fiesta ?

Publié le 25 novembre 2020 à 13:30

Alors que le PSG a remporté une cruciale mais peu rassurante victoire contre le RB Leipzig (1-0), à l'occasion de la quatrième journée de Ligue des champions, un indésirable du club parisien a fait parler de lui à l'occasion d'une petite fête qui s'est déroulée aux Canaries. Un écart que le joueur en question pourrait payer très cher.

Pendant que le PSG trime contre le RB Leipzig...

Que cela a été dur pour le PSG ! L'équipe de Thomas Tuchel a pris trois points plus qu'importants pour rester en vie dans la course à la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens s'en sont remis à un penalty de Neymar dès la 11e minute de jeu, avant de subir une bonne partie du match les assauts allemands. Sans ambition et sans idée, la formation de Thomas Tuchel a une nouvelle fois déçu et le coach parisien s'est énervé contre la presse quand la remarque lui a été faite. La gestion de son groupe pose toujours plus question au PSG, pour celui qui estime qu'il ne pouvait pas mieux faire contre Leipzig, compte tenu des circonstances. Mais l'effectif parisien compte d'autres cas étonnants, qui ne sont pas du fait de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

...Jesé fait la fête aux Canaries !

Pendant que le PSG s'efforçait de ne pas perdre la face contre le RB Leipzig, un indésirable du club a fait parler de lui à l'autre bout de l'Europe. Jesé Rodriguez a en effet créé la polémique sur les réseaux sociaux en s'affichant aux îles Canaries à l'occasion d'une fête organisée pour l'anniversaire de la mère de l'un de ses enfants. Des vidéos ont fuité provoquant l'ire de certains observateurs espagnols et fans du Paris SG. En effet, Jesé, arrivé en 2016 dans la capitale française et sous contrat jusqu'en juin 2021, a été vu festoyant pendant cette semaine compliquée pour son club, au mépris des règles sanitaires, comme on l'a fait remarquer en Espagne. Certains observateurs craignent que l'Espagnol de 27 ans provoque un cluster de Covid-19 à son retour à Paris.

Jesé Rodriguez est indésirable au PSG depuis plusieurs saisons maintenant. Arrivé en 2016, il a successivement été prêté à Las Palmas (aux Canaries), à Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Portugal. Cette saison, Jesé a joué 6 minutes à Nîmes et 16 minutes à Lens, et a figuré à quatre reprises dans le groupe de Thomas Tuchel. Le PSG pourrait se servir de cette imprudence du joueur espagnol pour engager une procédure pouvant mener à un licenciement pour faute grave ou une mise à pied s'il le souhaitait, comme l'évoque plusieurs supporters. Une chose est sûre, on risque encore très peu de voir Jesé sous les couleurs parisiennes cette saison.













Par Matthieu