ASSE : La bonne nouvelle de Claude Puel avant le Dijon FCO

Publié le 05 décembre 2020 à 11:16

L’ ASSE est en quête de son premier succès depuis la 4e journée de Ligue 1. Elle affronte le Dijon FCO ce dimanche (15h) dans l’espoir de redécouvrir le goût de la victoire. Claude Puel s’est montré confiant avant cette 13e journée parce que conforté dans ses idées par une bonne nouvelle.

L' ASSE sous la menace de plusieurs concurrents

L’ASSE est dans le creux de la vague en Ligue 1 suite à ses 8 derniers matchs sans victoire. Le déplacement de l’équipe de Claude Puel à Dijon, ce dimanche, s’annonce donc crucial pour le parcours des Verts jusqu’à la trêve. L’entraineur de l’AS Saint-Étienne le sait, son équipe doit renouer avec la victoire pour évier de basculer dans la zone rouge. Il a évoqué le match contre le Dijon FCO comme étant une opposition entre « deux concurrents directs » pour le maintien en Ligue 1 ! Or le club bourguignon est dernier avec 7 points en 12 journées.

En effet, Claude Puel voit bien la menace qui plane sur son équipe. Le DFCO a 7 points et pourrait bien se rapprocher de l’ ASSE (11 points) en cas de victoire. Sans oublier que Nîmes (11 points), le Stade de Reims (9 points) et le FC Lorient (8 points) sont en embuscade. Et ce n’est pas tout ! Les Dijonnais ont signé leur première victoire de la saison la semaine dernière face à l’OGC Nice (3-1), à l’Allianz Rivieira. Une défaite qui a précipité le limogeage de Patrick Vieira dans la soirée de jeudi.

Le retour de certains joueurs réjouit Puel

Malgré tout, Claude Puel compte sur son équipe quasi complète pour s’imposer à Dijon. « Le retour de certains joueurs donne un peu plus de solutions et ça fait du bien de voir presque l’ensemble du groupe disponible », s’est-il réjoui en conférence de presse d’avant-match. Notons qu’à part Yvann Maçon, blessé au genou droit avec les Espoirs Tricolores, Panagiotis Retsos et Gabriel Silva (en reprise), l’AS Saint-Étienne est presque au complet. Kevin Monnet-Paquet a fait son retour au sein du groupe après Mathieu Debuchy et Ryad Boudebouz. Et Claude Puel espère avoir ses joueurs disponibles pour « les cinq derniers matchs de l’année, afin d’être dans les meilleures dispositions physiques et mentales ».

Pour le manager général de l’ ASSE, son équipe doit retrouver l’état d’esprit et la détermination affichés contre l’OL lors du derby et face au LOSC (1-1). « On n’a pas le droit de descendre en dessous d’un certain niveau. On se doit d’être acteurs. On l’a été à Lyon, on l’a été contre Lille », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS