Stade Rennais : 6 forfaits et beaucoup de fatigue pour le RC Lens

Publié le 05 décembre 2020 à 11:00

Les matchs s'enchaînent sans que les joueurs du Stade Rennais puissent bénéficier d'un peu de répit. En conséquence, les Bretons déplorent 6 absents pour affronter le RC Lens à 17 h.

Stade Rennais - RC Lens : Aucun retour pour le SRFC

Si Franck Haise, l'entraîneur artésien, peut compter sur un groupe au complet, le constat est complètement différent pour Julien Stéphan. En effet, six joueurs qui, en temps normal, postuleraient à une place de titulaire, ont été contraints de déclarer forfait. C'est le cas du gardien Alfred Gomis, blessé avant le match de mercredi à Krasnodar, mais aussi des défenseurs Daniele Rugani et Nayef Aguerd, du milieu de terrain Jonas Martin, et enfin des attaquants Serhou Guirassy et Martin Terrier. Les conditions ne sont donc pas idéales pour sortir d'une spirale négative, comprenant une seule victoire au cours des onze derniers matchs.

De plus, les Rennais sont au coeur d'une période de 10 rencontres en l'espace d'un mois, et l'accumulation des matchs se fait déjà ressentir sur ceux qui jouent le plus, à l'image de Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga à Krasnodar.

Le groupe du Stade Rennais face au RCL

Gardiens : Salin, Bonet // Défenseurs : Traoré, Soppy, Nyamsi, Da Silva, Truffert, Maouassa // Milieux : Nzonzi, Camavinga, Léa-Siliki, Bourigeaud, Grenier // Attaquants : Tait, Del Castillo, Hunou, Gboho, Rutter, Doku, Niang.













Par Clément