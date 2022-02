Stade Rennais : Le SRFC domine Troyes, les notes du match !

Publié par Timothy le 20 février 2022 à 17:56

Une semaine après sa défaite face au PSG (1-0) sur la plus petite des marches, le Stade Rennais a dominé Troyes (4-1). Découvrez les notes du match du SRFC.

Le SRFC s'offre le promu troyen à domicile

Les joueurs de Bruno Genesio accueillaient l'ESTAC ce dimanche après-midi au Roazhon Park face à 22 967 spectateurs. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de Bruno Irles, poussé à la "démission" par les quelques supporters ayant fait le déplacement.

Dominateur lors de la première période, avec une présence à 80 % dans la zone de l'ESTAC, le SRFC prend les devants dès les vingt premières minutes avec un doublé signé Serhou Guirassy, pour son retour dans la compétition en tant que titulaire. En deuxième période, Troyes profite du manque d'efficacité des Rouge et Noir, s'offrant plus d'occasions devant les cages d'Alfred Gomis.

Le Stade Rennais conforte sa place dans le top 5

Une neuvième victoire à domicile qui permet au Stade Rennais de s'emparer de la 5e place en Ligue 1 et d'enfoncer un peu plus Troyes. (17e). " Mes joueurs n'ont pas failli mentalement. On s'attendait à une équipe du Stade Rennais diminuée, mais il y avait onze titulaires sur le terrain et ils nous ont fait mal. J'y ai cru en deuxième période. On encaisse trois coup de pied arrêtés, c'est dommage. On doit gagner plus de duels sur le terrain ", a expliqué Bruno Irles, le coach de l'ESTAC, en conférence de presse d'après-match.

De son côté, le coach du SRFC, Bruno Genesio, se réjouit de la victoire de son équipe, malgré neuf absences pour cause de blessure. " On a réussi à passer sans encombre notre petit temps faible habituel en début de seconde période. Je regrette qu'on ait encaissé un but sur la seule occasion de but. " Sans oublier le grand retour de Serhou Guirassy qui fait plaisir à l'entraîneur. " Il met plus d'agressivité, il a été récompensé de son travail cette semaine. C'est bien pour sa confiance. On voit que l'on peut compter sur tout le monde. Cela laisse beaucoup d'espoir pour la fin de saison. "

Les notes du match SRFC-ESTAC :

Gomis 6 : Le portier rennais a été peu inquiété au cours des 90 minutes, réussissant son retour à la compétition après deux mois d'absence et sa victoire à la CAN avec le Sénégal.

Traoré 8 : Très belle prestation du capitaine Rouge et Noir, très présent dans le bloc offensif et défensif. Bon pressing tout au long du match. Il est impliqué dans l'ouverture du score de Guirassy (14').

Omari 5 : Un manque d'application parfois et qui a peut-être fait défaut et enclenché le but troyen, l'une des seules occasions de l'ESTAC devant le but rennais.

Aguerd 6 : Belle couverture défensive de l'international marocain. Dangereux et a empêché les adversaires de prendre les devants.

Meling 7 : Le latéral norvégien prouve qu'il retrouve sa place de titulaire. Il reprend confiance en lui et regagne son niveau du début de saison. Il a notamment apporté défensivement en deuxième période.

Bourigeaud 6 : Bon match de Benjamin Bourigeaud, qui s'est offert quelques passes décisives.

Majer 7 : Rôle d'animateur offensif, beau duo avec Baptiste Santamaria, qui jouent peu ensemble.

Santamaria 6 : Présent en sentinelle défensive, dangereux offensivement.

Laborde 6 : Buteur sur penalty, a su répondre aux attentes placées en lui.

Guirassy 7 : Beau retour en tant que titulaire de Serhou Guirassy qui s'offre un doublé dans les vingt premières minutes de jeu.

Terrier 5 : Offensif comme à son habitude. Buteur mais a peiné à trouver sa place aux côtés de Laborde et Guirassy.