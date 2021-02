OGC Nice : Adrian Ursea content de la prestation à Rennes

Publié le 26 février 2021 à 23:22

L'OGC Nice a réalisé le coup parfait sur la pelouse du Stade Rennais (victoire 2-1), comme d'autres équipes avant lui, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Les hommes d'Adrian Ursea ont parfaitement profité des erreurs des Rouge et Noir pour s'offrir trois points très importants, et grimper provisoirement à la 12e place du championnat avec 32 points, en attendant les résultats du week-end. Amine Gouiri, sur penalty, et Flavius Daniliuc sont les buteurs du soir. Quant aux Rennais, ils restent huitièmes, mais sous la menace du Montpellier HSC.

Ursea : "Boudaoui a été monstrueux"

Adrian Ursea, coach de Nice : "On a réussi à être constant du début à la fin. On a vu une équipe qui est bien entré dans le match, avec 30 minutes de très bonne facture, autant défensivement qu'offensivement. On a beaucoup posé de problèmes à Rennes. On a bien géré les temps de jeue t tous les efforts ont été couronnés de succès, donc on est très satisfait. Je fais des ajustements match après match. C'est le lot du staff, ce soir, cela nous a bien réussi. On voulait les mettre en difficulté sur leur point fort, le côté droit. On l'a bien fait aussi. J'ai dû trancher pour notre côté droit, les choix ne sont pas des sanctions, c'est pour le bien de l'équipe."

"Boudaoui a été monstrueux sur les 30 premières minutes. Il a tenu la dragée haute à un grand espoir du foot français en mettant en difficulté Camavinga. Il a été touché en fin de première mi-temps, c'est difficile de le sortir après un tel rendement. Mais j'ai surtout vu une équipe bien dans son match, qui savait ce qu'elle voulait sans jamais paniquer. C'est une prestation complète. A côté de Hicham Boudaoui, il a eu les autres. On fait un cadeau sur le but, avec une frappe magnifique, mais le rendement et l'état d'esprit ont été excellents."

"On n'est pas tiré d'affaire. Surtout pas. Mon discours ne va pas varier tant qu'on est pas sorti de cette situation. Il va falloir enchaîner mercredi, ça sera une autre paire de manches face à une équipe très en forme (Nîmes, ndlr)."

Un "soulagement" pour l'OGC Nice

Hassan Kamara, latéral gauche de l'OGC Nice : "Ce qui nous a fait du bien, c'est l'état d'esprit. On était bon que sur une mi-temps ces derniers temps, on voulait être concentré sur tout un match. Ca nous a souri et il faut continuer sur cette dynamique. On pourra dire qu'on a franchi un cap quand on enchaînera sur plusieurs matches. Il faut garder cet état d'esprit sur la continuité. C'est un soulagement, mais il ne faut pas se voir trop beaux et rester concentrés."













Par Matthieu