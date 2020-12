OL : Un très gros clash signalé avec Hatem Ben Arfa

Publié le 06 décembre 2020 à 22:25

Hatem Ben Arfa commence à trouver ses marques chez les Girondins de Bordeaux qu'il a rejoints cette saison. L'attaquant de 33 ans a connu plusieurs clubs français, dont l’ OL, son formateur. Connu pour son caractère impulsif, l’ailier s'en était pris à un de ses anciens coéquipiers à l’Olympique Lyonnais.

OL : accrochage Hatem Ben Arfa - Sébastien Squillaci

Hatem Ben Arfa et Sébastien Squillaci s'étaient bien chauffés par le passé. Le second n’oubliera jamais son accrochage avec le Bordelais, alors que tous deux défendaient encore les couleurs de l’OL (2006-2008). Sébastien Squillaci estime que cette altercation est « la plus grosse dispute » de sa carrière de footballeur. « C’était à l’entraînement. J’avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l’avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l'entraînement, ça avait chauffé », s’est souvenu l’ancien défenseur central lyonnais dans les colonnes de L’Équipe. Sébastien Squillaci avait été assez surpris par la réaction de Hatem Ben Arfa pour un simple contact à l’entraînement, même un rugueux.

Tout est bien qui finit bien

Mais Hatem Ben Arfa n’est pas rancunier. La douleur du tacle de Sébastien Squillaci passée, l’attaquant français a eu le temps de méditer sur son comportement et a regretté son emportement. Pour se faire pardonner, Hatem Ben Arfa est allé voir Sidney Govou pour servir de facilitateur. « J’étais très ami avec Sidney (Govou). Je sais que Hatem était allé le voir quinze jours ou trois semaines après pour savoir s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait et on est passés à autre chose », raconte Sébastien Squillaci. Ce dernier avait vite compris que cet emportement était une erreur due à la jeunesse du natif de Clamart.

« Hatem, c’est quelqu’un d’assez impulsif. Il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser, et il les avait dépassées, mais c’était une erreur. Il n’y a plus de problème », a expliqué l’ex-défenseur central de l’Olympique Lyonnais.













Par JOËL