OM : Un plan précis pour faire un résultat à Manchester City

Publié le 08 décembre 2020 à 13:00

Éliminé de la Ligue des champions, l'OM joue son dernier match de poule contre Manchester City, ce mercredi (21h) en Angleterre. Avant cet ultime match, un technicien français fan du club phocéen a filé un conseil à André Villas-Boas.

OM : Courbis veut une équipe offensive face à City

Dernier du groupe C, l'OM a encore la possibilité de décrocher une place pour la Ligue Europa, lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions. En effet, l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos ont chacun trois points et affrontent respectivement Manchester City et le FC Porto, deux équipes déjà qualifiées. Les Marseillais et le club grec lorgnent la 3e place qualificative pour les 16es de finale de la Ligue Europa. L’équipe d’André Villas-Boas se doit donc de faire un résultat à l’Etihad Stadium, afin de finir devant l'Olympiakos.

Tenant à la qualification de l'OM, Rolland Courbis a indiqué la meilleure combinaison à l’entraîneur des Phocéens, face à l’équipe de Pep Guardiola. Il estime qu’il faut reconduire la formule qui marche. « Finalement, l'Olympique de Marseille a joué avec deux attaquants et deux milieux offensifs avec Michaël Cuisance et Dimitri Payet. Coïncidence, ça marche », a-t-il souligné sur RMC. « Je dis nous en tant que Marseillais, combien de fois avons-nous vu Cuisance, Payet, Thauvin, Benedetto ou Valère Germain depuis le début de la saison ? Nous avons cinq attaquants, il faut que ça fasse peur à l'adversaire », a recommandé l’ancien joueur et ex-coach de l’OM. En effet, Roland Cournbis veut voir une équipe olympienne plus offensive, dans un système de 4-2-3-1 face aux Citizens.

Un exploit de Marseille contre Manchester City ?

L'OM a-t-il les moyens de battre Manchester City sur son terrain ? Le club de Premier League est déjà qualifié et va certainement aligner une équipe remaniée face aux Phocéens, mais rien ne garantit une victoire à ces derniers. Au match aller, Marseille s'était incliné (3-0) au Vélodrome. Avant son dernier match, le bilan de l'équipe de Villas-Boas est de quatre défaites et une seule victoire. Elle a encaissé 10 buts et en a marqué 2, soit une différence de buts négative de (-8). Avec ces statistiques, il est évidement que l'OM aura du mal à s'imposer sur le terrain de City, intouchable leader du groupe C. Il faudra un exploit aux Olympiens !













Par ALEXIS